В Белом доме заявили об улучшении ситуации с COVID-19

"Исходя из всей информации по США, мы видим улучшения во всех крупных агломерациях… Мы говорим об агломерации Нью-Йорка, Род-Айленде, Коннектикуте – там есть улучшения. В агломерации Детройта тоже хорошо, там идет существенное снижение. Новый Орлеан почти вернулся к начальному уровню, с которого началась новая инфекция. Мы видим улучшения в Чикаго и Бостоне, которые последние несколько недель вызывали у нас большое беспокойство, там идет выравнивание", - сказала Биркс на пресс-конференции.