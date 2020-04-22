В Белом доме заявили об улучшении ситуации с COVID-19

ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Ситуации с заболеванием COVID-19 в ряде крупных мегаполисов США улучшается, заявила координатор Белого дома по борьбе с пандемией коронавируса Дебора Биркс.
"Исходя из всей информации по США, мы видим улучшения во всех крупных агломерациях… Мы говорим об агломерации Нью-Йорка, Род-Айленде, Коннектикуте – там есть улучшения. В агломерации Детройта тоже хорошо, там идет существенное снижение. Новый Орлеан почти вернулся к начальному уровню, с которого началась новая инфекция. Мы видим улучшения в Чикаго и Бостоне, которые последние несколько недель вызывали у нас большое беспокойство, там идет выравнивание", - сказала Биркс на пресс-конференции.
Она добавила, что также зарегистрировано выравнивание ситуации в таких городах как Филадельфия, Нэшвилл, Балтимор, Атланта, Индианаполис, Сент-Луис. Однако в столице США – Вашингтоне – пока улучшений нет.
"Я вижу свет в конце тоннеля, много света… Свет становится все ярче и ярче с каждым днем", - сказал в свою очередь президент США Дональд Трамп.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.