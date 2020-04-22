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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T10:09
https://ria.ru/20200422/1570383634.html
Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу
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РИА Новости

Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу

01:35 22.04.2020 (обновлено: 10:09 22.04.2020)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
В марте Соловьев потребовал от Ковтуна, чтобы тот покинул студию его шоу и больше никогда не появлялся, после того как эксперт оскорбил другого участника передачи. Через неделю Ковтун извинился перед зрителями и ведущим, который в итоге пожалел эксперта и позволил ему вернуться.
В этот раз Соловьева разозлили слова Ковтуна о том, что Росгвардия якобы пряталась от людей на несанкционированном митинге во Владикавказе в понедельник. Соловьев парировал, что росгвардейцы, наоборот, наводили правопорядок и очень аккуратно действовали, чтобы не нанести никому повреждения.
"Пойдешь сегодня пешком в Киев. Я больше не намерен терпеть эту хреновню. <...> Они очень аккуратно отсекли зачинщиков и взяли, они понимали, что люди не ведают, что творят. <...> Ты понимаешь, сколько людей окажутся на больничной койке и сколько умрут из-за того, что такие сволочи, как ты, поддерживают безумцев, поддерживающих, что надо выходить и ломать карантин", — возмутился телеведущий.
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Ковтун попытался оправдаться, однако Соловьев потребовал, чтобы его оппонент покинул студию.

"Слушай, пошел вон. Домой, в Киев. Уберите его отсюда. Это уже окончательно — домой. Потому что я не хочу, чтобы гибли люди из-за того, что кто-то поддерживает абсолютно несчастных, заблудших, оказавшихся в беде, которые вышли, заразятся, а потом будут умирать. <...> Я один раз дал слабину и пустил его обратно, был неправ — пожалел. Не надо было жалеть. Все, вот просто все: игры закончились", — заключил ведущий.

В понедельник люди вышли на площадь во Владикавказе на несанкционированный митинг, утверждая, что коронавирус якобы не опасен, а карантин — лишняя мера. На место стянули силы МВД, которые потребовали от людей разойтись, но толпа направилась к дому правительства, сметая кордоны правоохранителей.
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Разошлись люди через некоторое время после того, как к ним вышел глава республики Вячеслав Битаров и стороны договорились создать инициативную группу. Уже сегодня Битаров раскритиковал участников акции за то, что они рисковали и своим здоровьем, и здоровьем близких. В Роспотребнадзоре в этой связи не исключили, что акция обернется "значительным ростом" числа инфицированных.
В регионе из-за пандемии введен ряд мер: до 30 апреля объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, ограничен список организаций, которые могут функционировать в это время. Официально в Северной Осетии зарегистрировано 177 пациентов с коронавирусом, с каждым днем эта цифра растет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВячеслав КовтунШоу-бизнесФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вячеслав БитаровВладимир Соловьев (телеведущий)ЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВладикавказКиевУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Накормите моих детей и я останусь дома!!!
22 апреля, 02:05
Андрей Быстров
2137235164
Нужно заметить, что после этого митинга руководство республики сразу же пообещало протестующим жителям помощь деньгами. Так что, незря люди выходили на митинг.
22 апреля, 01:45
Олег Ковалёв
1914226168
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