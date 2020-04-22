Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу

"Слушай, пошел вон. Домой, в Киев. Уберите его отсюда. Это уже окончательно — домой. Потому что я не хочу, чтобы гибли люди из-за того, что кто-то поддерживает абсолютно несчастных, заблудших, оказавшихся в беде, которые вышли, заразятся, а потом будут умирать. <...> Я один раз дал слабину и пустил его обратно, был неправ — пожалел. Не надо было жалеть. Все, вот просто все: игры закончились", — заключил ведущий.