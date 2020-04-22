В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 2700 человек

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число скончавшихся от COVID-19 в Бразилии за сутки увеличилось на 166, всего в стране от коронавируса скончался 2741 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
По последним данным, в стране подтверждено 43 079 случаев заражения (суточный рост на 2498), смертность составляет 6,4%. Наиболее пострадавшими остаются штаты Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.
Ранее сообщалось о 2575 смертях (тогда рост составил 113 летальных случая за сутки) и 40 581 случае заражения (суточный рост был на 1927).
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