ООН попросили включить отмену санкций в приоритетные меры из-за COVID-19

МЕХИКО, 22 апр - РИА Новости. Группа стран, включая Россию и Китай, направила ходатайство в адрес верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Мишель Бачелет, в котором попросила включить в пакет приоритетных мер борьбы с эпидемией COVID-19 необходимость отмены односторонних санкций, следует из письма, опубликованного главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН призвал на фоне угрозы коронавируса отменить все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран, введенные не ООН. В начале апреля глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обращался с призывом к политикам Евросоюза, США, Великобритании и межпарламентских организаций отказаться от санкционной политики. Россия предлагала Генассамблее ООН принять Декларацию о солидарности в борьбе с коронавирусом, однако США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали принять российский проект резолюции, призывавший к отмене односторонних санкций.
"Просим включить в действующий пакет приоритетных мер в связи с эпидемией COVID-19 УВКПЧ необходимость отмены односторонних принудительных мер, поскольку эти меры прямо или косвенно затрагивают основные права человека, включая право на развитие сотен миллионов людей во всем мире, а также в связи с их побочным ущербом широкому спектру экономических и социальных прав", - говорится в тексте письма.
Согласно тексту, среди этих стран Россия, Китай, Венесуэла, Сирия, Куба, КНДР, Иран, Камбоджа, Зимбабве и Никарагуа. Авторы заявления указывают, что финансовые и банковские ограничения, а также широкие вторичные санкции в отношении различных секторов экономики пострадавших стран лишили эти страны их собственных финансовых ресурсов и препятствуют импорту товаров, спасающих жизни - медикаментов и медоборудования.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призвал страны G20 снять санкции, действующие в отношении других государств, в целях более продуктивной борьбы с распространением коронавируса. За отмену или приостановку санкций в условиях пандемии высказывалась и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.