ООН попросили включить отмену санкций в приоритетные меры из-за COVID-19

"Просим включить в действующий пакет приоритетных мер в связи с эпидемией COVID-19 УВКПЧ необходимость отмены односторонних принудительных мер, поскольку эти меры прямо или косвенно затрагивают основные права человека, включая право на развитие сотен миллионов людей во всем мире, а также в связи с их побочным ущербом широкому спектру экономических и социальных прав", - говорится в тексте письма.