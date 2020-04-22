Из Нью-Йорка вернется боровшийся с COVID-19 корабль-госпиталь

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что госпитальный корабль ВМС США Comfort вернется из Нью-Йорка, где он помогал бороться с коронавирусом.
"Мы вернем корабль обратно, и он будет готовиться к следующей миссии", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Он уточнил, что согласовал этот шаг с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Ранее Куомо заявил, что в борьбе с вирусом был достигнут прогресс, число госпитализаций снизилось, и корабль больше не нужен.
На Comfort находилось более 2 тысяч человек команды и врачей, которые помогали нью-йоркским медикам в условиях загруженности больниц. Первоначально планировалось, что военные медики возьмут на себя другие заболевания помимо коронавируса, но в наихудшие моменты эпидемии в Нью-Йорке корабль обслуживал и больных COVID-19.
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