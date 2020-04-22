Трамп: снимать ограничения из-за COVID-19 планируют уже 20 штатов

"Уже 20 штатов, представляющие 40% населения (страны), объявили, что разрабатывают планы и готовятся к безопасному восстановлению своей экономики в ближайшее время", - сказал Трамп на пресс-конференции, отметив, что три штата объявили об этом во вторник.