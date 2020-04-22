Трамп: снимать ограничения из-за COVID-19 планируют уже 20 штатов

ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже 20 штатов планируют снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.
"Уже 20 штатов, представляющие 40% населения (страны), объявили, что разрабатывают планы и готовятся к безопасному восстановлению своей экономики в ближайшее время", - сказал Трамп на пресс-конференции, отметив, что три штата объявили об этом во вторник.
Он напомнил, что на прошлой неделе Белый дом обнародовал рекомендации штатам по снятию ограничений.
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