В Бразилии разрешили расследовать митинг с участием Болсонару

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Судья верховного суда Бразилии разрешил провести расследование состоявшейся в воскресенье манифестации, участники которой призывали к военному вмешательству в существующий государственный строй, передает агентство Франс Пресс.
Шествия в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару с требованиями отменить ограничительные меры против коронавируса, объявленные местными властями, прошли 19 апреля в ряде городов Бразилии. В столице к протестующим присоединился сам Болсонару. Позднее генеральная прокуратура Бразилии попросила Верховный суд расследовать состоявшуюся в воскресенье манифестацию.
По данным агентства, судья Александр де Мораес подчеркнул, что антидемократические лозунги "являются неконституционными и не должны путаться со свободой выражения мнений". По его словам, расследование необходимо для того, чтобы проверить, идет ли речь о "каких-либо организациях или средствах финансирования", направленных против демократии.
В понедельник Болсонару выразил надежду, что текущая неделя станет последней неделей карантина и самоизоляции в стране, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом.
Президент активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома. Региональные власти, согласно рекомендациям ВОЗ, приняли решение ограничить в передвижении всех без исключения граждан.
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