В Бразилии разрешили расследовать митинг с участием Болсонару

В штате Вашингтон более 2 тысяч человек вышли на митинг против карантина

В штате Вашингтон более 2 тысяч человек вышли на митинг против карантина

По данным агентства, судья Александр де Мораес подчеркнул, что антидемократические лозунги "являются неконституционными и не должны путаться со свободой выражения мнений". По его словам, расследование необходимо для того, чтобы проверить, идет ли речь о "каких-либо организациях или средствах финансирования", направленных против демократии.