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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T10:13
https://ria.ru/20200422/1570383288.html
Трамп приостановит иммиграцию на два месяца
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570372496_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2fb0aac09a0fb08f0a9f1be3c591035b.jpg
РИА Новости

Трамп приостановит иммиграцию на два месяца

01:07 22.04.2020 (обновлено: 10:13 22.04.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп на брифинге для прессы по поводу ситуации с коронавирусом в Белом доме
Президент США Дональд Трамп на брифинге для прессы по поводу ситуации с коронавирусом в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп на брифинге для прессы по поводу ситуации с коронавирусом в Белом доме
ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о временном запрете на иммиграцию.

"Эта пауза продлится 60 дней, после чего мною и группой людей будет изучена необходимость продления или изменения, исходя из экономических условий", — заявил американский лидер на пресс-конференции.

По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США — грин-карту. Мера призвана сохранить рабочие места за американцами, которые остались без работы из-за кризиса.
Говоря о конкретной дате, Трамп сообщил, что подпишет указ, скорее всего, в среду.
Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По последней информации ВОЗ, количество зараженных достигло двух с половиной миллионов человек, свыше 177 тысяч скончались. В США число умерших достигло 45 тысяч, заразились более 820 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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