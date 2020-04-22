Трамп приостановит иммиграцию на два месяца

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о временном запрете на иммиграцию.
"Эта пауза продлится 60 дней, после чего мною и группой людей будет изучена необходимость продления или изменения, исходя из экономических условий", — заявил американский лидер на пресс-конференции.
По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США — грин-карту. Мера призвана сохранить рабочие места за американцами, которые остались без работы из-за кризиса.
Говоря о конкретной дате, Трамп сообщил, что подпишет указ, скорее всего, в среду.
Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По последней информации ВОЗ, количество зараженных достигло двух с половиной миллионов человек, свыше 177 тысяч скончались. В США число умерших достигло 45 тысяч, заразились более 820 тысяч.
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