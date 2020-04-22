Врачи рассказали о "вялом" состоянии Надежды Бабкиной

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. О выписке народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной речи пока не идет. Об этом изданию "СтарХит" рассказали в медучреждении, в котором находится певица.
"Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре", — отметили в больнице.
Медики считают отключение певицы от аппарата ИВЛ большой победой.
Накануне исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин рассказал, что Бабкина чувствует себя лучше. По его словам, артистка продолжает лечение в больнице.
Как ранее отметил пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, Бабкина находится на лечении с диагнозом "пневмония", коронавирус не обнаружен. Он отметил, что состояние певицы стабильное, динамика положительная.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.