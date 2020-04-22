ОНК просит включить правозащитников в советы по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) просит предоставить правозащитникам беспрепятственный доступ в места принудительного содержания во время пандемии, а также включить членов Центрального штаба комиссии в состав координационных советов по борьбе с COVID-19, сообщил РИА Новости председатель Центрального штаба ОНК по борьбе с коронавирусом Георгий Волков.
"Центральный штаб ОНК по борьбе с коронавирусом направил обращения главам регионов Российской Федерации о беспрепятственном передвижении членов общественных наблюдательных комиссий до мест принудительного содержания и включении представителей Центрального Штаба ОНК в субъектах Российской Федерации в составы координационных советов или аналогичных органов регионов России по борьбе с коронавирусом", - заявил председатель штаба.
Волков полагает, что опыт и специфика работы членов ОНК позволит эффективно содействовать выработке новых решений, касающихся мер профилактики и оказания помощи гражданам в местах принудительного содержания согласно Конституции Российской Федерации.
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