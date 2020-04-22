ОНК просит включить правозащитников в советы по борьбе с COVID-19

"Центральный штаб ОНК по борьбе с коронавирусом направил обращения главам регионов Российской Федерации о беспрепятственном передвижении членов общественных наблюдательных комиссий до мест принудительного содержания и включении представителей Центрального Штаба ОНК в субъектах Российской Федерации в составы координационных советов или аналогичных органов регионов России по борьбе с коронавирусом", - заявил председатель штаба.