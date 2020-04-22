Губернатор Нью-Йорка обсудил с Трампом борьбу с COVID-19

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом тестирование от COVID-19 и федеральную помощь штату, наиболее пострадавшему от коронавируса.
В Нью-Йорке отмечено уже более 250 тысяч случаев коронавируса, почти 15 тысяч человек умерли.
"Для меня субстантивной повесткой дня было тестирование — кто что делает, как мы можем масштабировать тестирование. Кто-то также должен помочь штатам с финансированием", - сказал Куомо в эфире MSNBC после встречи с Трампом.
Он заявил, что представители власти должны "отложить все в сторону и делать дело", намекая на многочисленные прошлые разногласия с Трампом. "Тон общения (с Трампом) был очень прагматичным и эффективным", - отметил Куомо.
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