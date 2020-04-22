В Мурманской области число заболевших COVID-19 превысило 500 человек

МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Мурманской области за сутки увеличилось на 71 человека - до 509, основной прирост приходится на вахтовый поселок, рабочие которого возводят центр строительства крупнотоннажных сооружений в поселке Белокаменка, сообщает оперштаб региона.
Вечером в понедельник оперштаб информировал о 438 случаях заболевания, 317 из них были выявлены в Белокаменке. Таким образом, общий прирост составил 71 человек, причем 50 из них – в очаге заболевания в Кольском районе.
"По состоянию на 23.30 21 апреля, в Мурманской области подтверждено 509 случаев заболевания коронавирусом: 367 в Кольском районе (Белокаменка), 87 в Кировско-Апатитской агломерации, 17 в Мурманске, 14 в Печенгском районе", - говорится в сообщении.
По нескольку заболевших есть в Полярном, Североморске, Снежногорске, Оленегорске, Мончегорске, Полярных Зорях, Кандалакше, Ловозерском районе.
В общей сложности 56 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 450 человек находятся на лечении с COVID-19, трое пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.