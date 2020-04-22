В Мурманской области число заболевших COVID-19 превысило 500 человек

Медик назвал пугающей ситуацию с отношением людей к самоизоляции

Медик назвал пугающей ситуацию с отношением людей к самоизоляции

В общей сложности 56 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 450 человек находятся на лечении с COVID-19, трое пациентов скончались.