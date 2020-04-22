В Москве умерли еще 28 человек с коронавирусом

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Москве умели еще 28 человек с коронавирусом, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Возраст умерших от 30 до 93 лет.

Сообщается, что у большинства были сопутствующие заболевания. В частности, у 30-летнего пациента была "двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом", также он страдал системной красной волчанкой. У остальных пациентов были гипертония, хронический бронхит, онкология, сахарный диабет, аневризма аорты.

Один из скончавшихся лечился в частной клинике.

Ранее было известно о смерти 233 человек с коронавирусом в столице. Таким образом, число скончавшихся в Москве достигло 261.

Пандемия COVID-19

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По последней информации Всемирной организации здравоохранения, число зараженных достигло 2,35 миллиона, более 160 тысяч умерли.

В России зарегистрировали свыше 52 тысяч случаев заболевания COVID-19, около четырех тысяч пациентов излечились.