Сенат США принял пакет поддержки экономики объемом почти $500 млрд

Законопроект выделяет 321 миллиард долларов на продолжение программы поддержки малого бизнеса, 60 миллиардов долларов на другую программу помощи бизнесу при ЧС, 75 миллиардов долларов долларов на поддержку больниц и системы здравоохранения, а также 25 миллиардов долларов на расширение тестирования на коронавирус.