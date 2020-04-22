Медик назвал пугающей ситуацию с отношением людей к самоизоляции

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ситуация с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции пугает, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
"Меня пугает то, что во всем мире люди выходят в пикеты против самоизоляции. В России, у нас в Северной Осетии, сейчас в Соединенных Штатах. Что движет этими людьми — вот это очень сложно понять", — сказал он.
Медик подчеркнул, что неизвестно, когда пандемия COVID-19 закончится. Однако он выразил уверенность, что в конечном итоге у человечества, в частности, у врачей будут изменения в сознании и в отношении к подобным инфекциям и "сохранению себя".
В понедельник люди вышли на площадь во Владикавказе на несанкционированный митинг, утверждая, что коронавирус якобы не опасен, а карантин излишен. На место стянули силы МВД, которые потребовали от людей разойтись, однако толпа направилась к дому правительства, сметая кордоны правоохранителей.
Разошлись люди через некоторое время после того, как к ним вышел глава республики Вячеслав Битаров и стороны договорились о создании инициативной группы. Битаров раскритиковал участников акции за то, что они рисковали и своим здоровьем, и здоровьем близких. В Роспотребнадзоре не исключили, что акция обернется "значительным ростом" числа инфицированных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.