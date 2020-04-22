Новак оценил рекордный обвал цен на нефть марки WTI

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава Глава Минэнерго Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию с рекордным падением цен на нефть.

Накануне майские фьючерсы марки WTI впервые в истории ушли в отрицательные значения – до минус 37 долларов за баррель. Сегодня июньские фьючерсы WTI и Brent также падали.

По словам главы Минэнерго, этот коллапс был связан со спекуляциями.

"Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге, отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений", - пояснил министр

По его словам, что это бумажный рынок, где торговля происходит финансовыми инструментами, а не физической нефтью.

Он отметил, что июньские фьючерсы существенно выше, хотя также подверглись нестабильности из-за общей ситуации на рынке.

Результат ценовой войны

По мнению аналитика британской консалтинговой компании Wood Mackenzie Энн-Луиз Хиттла, вчерашнее падение цен стало результатом ценовой войны в апреле. По его словам, отрицательные цены вызвали "землетрясение" на рынке нефти.

Он напомнил, что в марте ОПЕК + не смогла договориться о новой сделке.

"Цель Саудовской Аравии состояла в том, чтобы в апреле поставлять на рынок 12,3 миллиона баррелей в день против 9,7 миллиона баррелей в день в феврале. Это вызвало волну "саудовских баррелей" на рынке в апреле. Наибольшее влияние битвы ОПЕК + за долю рынка было сосредоточено в этом месяце", - сказал эксперт.

Он также ожидает, что новая сделка, которая была заключена в середине апреля, поможет стабилизировать рынок.

Падение цен на нефть

Коронавирус вызвал рекордное падение цен на нефть из-за снижения спроса на сырье. Негативно на рынок также повлияло отсутствие соглашения ОПЕК+ в середине апреля. Сделку удалось заключить лишь в середине апреля. Это помогло временно стабилизировать ситуацию на рынке, однако затем цены вновь начали падать.