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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-22T00:06
https://ria.ru/20200422/1570382700.html
Новак оценил рекордный обвал цен на нефть марки WTI
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570372263_0:109:3446:2047_1036x0_80_0_0_2b57db2dc94f23c3075d14e9b35e08a9.jpg
РИА Новости

Новак оценил рекордный обвал цен на нефть марки WTI

00:06 22.04.2020
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© AP Photo / Eric GayДобыча нефти в Техасе, США
Добыча нефти в Техасе, США
© AP Photo / Eric Gay
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Глава Минэнерго Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию с рекордным падением цен на нефть.
Накануне майские фьючерсы марки WTI впервые в истории ушли в отрицательные значения – до минус 37 долларов за баррель. Сегодня июньские фьючерсы WTI и Brent также падали.
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По словам главы Минэнерго, этот коллапс был связан со спекуляциями.
"Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге, отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений", - пояснил министр
По его словам, что это бумажный рынок, где торговля происходит финансовыми инструментами, а не физической нефтью.
Он отметил, что июньские фьючерсы существенно выше, хотя также подверглись нестабильности из-за общей ситуации на рынке.

Результат ценовой войны

По мнению аналитика британской консалтинговой компании Wood Mackenzie Энн-Луиз Хиттла, вчерашнее падение цен стало результатом ценовой войны в апреле. По его словам, отрицательные цены вызвали "землетрясение" на рынке нефти.
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Он напомнил, что в марте ОПЕК+ не смогла договориться о новой сделке.
"Цель Саудовской Аравии состояла в том, чтобы в апреле поставлять на рынок 12,3 миллиона баррелей в день против 9,7 миллиона баррелей в день в феврале. Это вызвало волну "саудовских баррелей" на рынке в апреле. Наибольшее влияние битвы ОПЕК + за долю рынка было сосредоточено в этом месяце", - сказал эксперт.
Он также ожидает, что новая сделка, которая была заключена в середине апреля, поможет стабилизировать рынок.

Падение цен на нефть

Коронавирус вызвал рекордное падение цен на нефть из-за снижения спроса на сырье. Негативно на рынок также повлияло отсутствие соглашения ОПЕК+ в середине апреля. Сделку удалось заключить лишь в середине апреля. Это помогло временно стабилизировать ситуацию на рынке, однако затем цены вновь начали падать.
На фоне коронавируса и избытка сырья в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного падения спроса на нефть в текущем году.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКМеждународное энергетическое агентствоАлександр НовакСаудовская АравияBrentЭкономика
Популярные комментарии
За то как себя "любимых" хвалили)) " благодаря одному" нет все отлично сработали....... Новак запомни Русскую пословицу " коней на переправе, не меняют" вам ваше сокращения "апрельское" ох как аукни...... , нам,народу, то же.
22 апреля, 00:58
игорь учуватов
1600202
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