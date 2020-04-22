В Мурманской области стартовал цикл вебинаров для предпринимателей

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Двадцать первого апреля в Мурманской области начался цикл бесплатных вебинаров для предпринимателей. В роли лекторов выступают так называемые лидеры бизнеса — успешные предприниматели, которые готовы помочь и поделиться опытом с региональными коллегами, сообщается на сайте правительства Мурманской области.
21 апреля, 08:00Хорошие новостиКарельский бизнес перешел в онлайн
Также онлайн-занятия проведут действующие маркетологи, психологи и специалисты по продажам
В ходе онлайн-обучения предприниматели получат конкретные советы о выходе из кризиса, узнают, как трансформировать бизнес-модель. Также лекторы расскажут, как оптимизировать деятельность в кризис, переориентировать команду на новые виды деятельности и сохранить сотрудников. Еще слушателей научат работать со стрессом и поддерживать себя и команду в эпоху перемен.
В рамках онлайн-марафона предусмотрена работа горячей линии и чата взаимопомощи предпринимателей, а также онлайн-разборы различных успешных кейсов. Кроме того, о лучших практиках расскажут в трансляции, также планируется открытие библиотеки шаблонов документов от юристов и других профильных экспертов.