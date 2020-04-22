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РИА Наука
2020-04-22T08:00
https://ria.ru/20200422/1570377985.html
Блондины, брюнеты или рыжие? Ученые выяснили, кто из них живет дольше
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РИА Новости

Блондины, брюнеты или рыжие? Ученые выяснили, кто из них живет дольше

08:00 22.04.2020
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© Depositphotos / Deagreez1Улыбающиеся девушки
Улыбающиеся девушки
© Depositphotos / Deagreez1
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Альфия Еникеева. Изучение близнецов показывает: цвет волос почти на 97 процентов определяется генами. Пока ученые выделили только небольшую часть генетических вариантов, но даже по ним можно предугадать, кто у вас родится — рыжий, брюнет или блондин. Более того, некоторые комбинации ДНК, связанные с цветом волос, иногда влияют и на другие процессы в организме, в том числе на раннее старение.

Один пигмент — тысячи оттенков

За оттенок человеческих волос отвечает меланин — пигмент, синтезируемый в меланоцитах — специальных клетках волосяных фолликул. А дальше в игру вступает рецептор меланокортина 1, который находится на поверхности этих клеток. В зависимости от его активности может получиться либо темный вариант пигмента (эумеланин), либо более светлый — феомеланин.
Именно соотношение этих веществ влияет на цвет волос. Преобладание первого превращает людей в брюнетов, а его отсутствие при усиленном синтезе второго — в рыжих. Последний вариант, как правило, характерен для носителей некоторых разновидностей гена MC1R. Кроме прочего, он отвечает за защиту человеческого тела от воздействия ультрафиолетового излучения. И, согласно работе нидерландских ученых, может влиять на скорость старения.
© Иллюстрация РИА НовостиЦвет волос определяется соотношением двух разновидностей пигмента меланина — эумеланина и феомеланина
Структура и цвет волос
© Иллюстрация РИА Новости
Цвет волос определяется соотношением двух разновидностей пигмента меланина — эумеланина и феомеланина
Исследователи попросили волонтеров определить по фотографиям, сколько лет тому или иному человеку. Ответы сравнивали с настоящим возрастом этих людей, а затем сопоставили их ДНК.
Оказалось, что носители некоторых вариантов MC1R в среднем выглядят на два года старше, чем их ровесники. Но прямого воздействия этого гена на процессы старения подтвердить не удалось.

Блондины взрослеют позже

А вот другой коллектив ученых практически доказал генетические корреляции между оттенком волос, старением и долголетием. Международная исследовательская команда проанализировала ДНК почти полумиллиона мужчин и женщин и выяснила, что светлый цвет волос может быть связан с поздним половым созреванием, пониженным риском развития возрастных болезней и более продолжительной жизнью.
Специалисты определяли начало пубертата добровольцев по опросникам: у мужчин — с момента появления волос на лице или признаках ломки голоса, у женщин — от первой менструации. Затем сопоставили полученные данные и геномы участников исследования.
Девушка в библиотеке
23 марта 2016, 10:39РИА Наука
Ученые опровергли миф о глупости блондинокРезультаты анализа данных по уровню IQ и социальным успехам оказались неожиданными: уровень IQ у блондинок в среднем оказался выше, чем у женщин с другим цветом волос, кроме того, блондинки чаще бывают гениями.
Оказалось, что варианты генов, связанные с началом полового созревания, располагаются рядом с теми, что влияют на оттенок кожи и волос (этим, кстати, может объясняться потемнение волос у подростков). Чем интенсивнее пигментация, тем раньше наступает пубертат. То есть огненно-рыжие, темные шатены и брюнеты взрослеют быстрее, чем блондины и люди со светло-каштановыми волосами.
Кроме того, выяснилось, что люди, у которых половое созревание начинается позже, дольше живут и меньше болеют. Каждый лишний год "детства" в среднем добавлял человеку девять месяцев жизни. Также ученые обнаружили, что ранний пубертат повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых видов рака.
По мнению авторов работы, цвет волос и половое созревание могут быть связаны через гипофиз — железу, расположенную на нижней поверхности головного мозга. Она вырабатывает гормоны, влияющие и на рост, и на развитие половых желез, и на пигментацию.
Блондинка. Архив
20 июля 2010, 12:34
Ученые обнаружили связь между зарплатой и цветом волосБританские ученые выяснили, что блондинки, вопреки своей репутации, более грамотны в сфере управления финансами, нежели их конкурентки - брюнетки и рыжие. Это связано с содержанием в организме женского гормона эстрогена.

Найти рыжего по ДНК

По данным международной команды ученых, цвет волос в значительной степени определяют гены, связанные не с пигментацией, а с кодировкой специфических белков — они управляют процессами их производства. В частности, речь идет о FOXO и SOX — генах, которые связывают с процессами старения.
Исследователи проанализировали ДНК около трехсот тысяч европейцев и им удалось определить 124 отрезка генома, определяющих оттенок волос. В сумме они объясняют только 20 процентов случаев наследования этого признака: около 35 процентов — рыжего цвета, а темного и светлого — по 26 и 25 процентов. Тем не менее раньше на близнецовых исследованиях показали, что цвет волос на 97 процентов зависит от генов.
Девушка расчесывает волосы
27 марта, 17:05РИА Наука
Ученые связали продолжительность жизни с цветом волос
При этом вычислить по ДНК рыжих и брюнетов оказалось намного проще, чем блондинов и шатенов. Установленная учеными математическая модель практически безошибочно определяла обладателей рыжей и черной шевелюры. Для людей с более светлыми оттенками волос предсказания оказались неточными.
А вот определить, какого цвета у мужчины вырастет борода, еще сложнее. Дело в том, что ген MC1R, отвечающий за рыжину, может молчать в клетках фолликул на голове, но быть активным в фолликулах на лице. Именно поэтому у некоторых брюнетов и шатенов внезапно образуется огненная борода.
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