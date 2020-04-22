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2020-04-22T10:25
https://ria.ru/20200422/1570377664.html
"Гроб из старого мира". Чего мы не знаем о Ленине
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РИА Новости

"Гроб из старого мира". Чего мы не знаем о Ленине

08:00 22.04.2020 (обновлено: 10:25 22.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПамятник В. И. Ленину на ВДНХ в Москве
Памятник В. И. Ленину на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Столетие вождя мирового пролетариата гремело на половину земного шара, а нынешний юбилей проходит почти незаметно. При самоизоляции любые торжества исключены, хотя почитатели основателя СССР, конечно, "пойдут другим путем" и постараются возложить цветы к Мавзолею. Что теперь осталось от наследия Ильича и как его мемориалы защитили память о дореволюционной России, которую он разрушал, — в материале РИА Новости.

Отметить по-ленински

Марию Донченко в детстве не успели принять во Всесоюзную пионерскую организацию имени Ленина. Сначала потерял актуальность ленинизм, а затем разрушился и Советский Союз. К учению вождя мирового пролетариата она пришла сама, в 15 лет. Сегодня Мария — кандидат в члены Политбюро Центрального комитета партии "Коммунисты России".
Она рассказывает РИА Новости, как идеи "самого человечного человека" помогают ей жить. "На Ленина мы ориентируемся в нашей повседневной борьбе. Сегодня коммунисты находятся в оппозиции. А классовый враг не дремлет. Делает все, чтобы нас расколоть", — уверена Мария. Распад партии на множество объединений она считает бедой. "Ленин тоже говорил о фракционной борьбе, но это было на X съезде, когда большевики уже победили и установили диктатуру пролетариата", — рассуждает собеседница.
Сегодня, 22 апреля, она постарается возложить цветы к Мавзолею Ленина. Получится ли — не знает, но не отчаивается.
В том, что наследие Ленина важно по сей день, убежден и физик Григорий Змиевский. Он возглавляет Ленинское районное отделение КПРФ в московских Хамовниках. "Диалектический материализм, марксизм-ленинизм — то, без чего наука не может развиваться, — полагает он. — Ильич подходит под определение вождя, он был гениальным мыслителем и организатором в одном лице. Таких людей было немного: Ленин, Сталин и Фидель".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВозложение цветов к Мавзолею В. И. Ленина
Возложение цветов к Мавзолею В. И. Ленина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Возложение цветов к Мавзолею В. И. Ленина
Коммунисты отметят день рождения Ильича, рассказывает Змиевский, как положено: партсобранием и цветами к Мавзолею. Как это будет выглядеть на практике, тоже пока не знает. Или не распространяется, ведь Ильич учил соблюдать конспирацию.
Михаил Калинин, хоть и беспартийный (покинул ряды КПРФ), против того, чтобы тело Ленина вынесли из Мавзолея и предали земле, — не видит для этого никаких причин. А к культу основателя советского государства относится, наверное, так, как завещал сам Ильич. Последовательный материалист был резко против попыток увековечить его имя. "Какого-то подобострастного отношения к нему, равно как и к любой другой исторической личности, у меня нет", — говорит Калинин. Праздновать сегодня не собирается.

"Уберите Ленина с денег"

Еще тридцать лет назад Ленин был живее всех живых. Октябрята носили звездочки с портретом маленького Володи Ульянова, комсомольцы — значки с профилем взрослого Ильича. Портреты вождя украшали стены любого госучреждения. По ленинским местам совершали паломничества. Ленина цитировали в каждой дипломной работе, диссертации, научной монографии.
Ильич присматривал за советскими людьми даже с денежных купюр. "Ленин — самое чистое деянье, Он не должен быть замутнен. Уберите Ленина с денег, Он — для сердца и для знамен!" — возмущался этим Андрей Вознесенский. Стихотворение напечатали, но "товарищи из ЦК" к поэту не прислушались.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВыставка "LENIN. Образ вождя" в Приморском государственном объединенном музее имени В. К. Арсеньева во Владивостоке
Выставка LENIN. Образ вождя в Приморском государственном объединенном музее имени В.К. Арсеньева во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Выставка "LENIN. Образ вождя" в Приморском государственном объединенном музее имени В. К. Арсеньева во Владивостоке
Союз распался, вернулся капитализм. Миллионы наштампованных значков, похвальных грамот, с которых Ильич взирал с прищуром, многотомные труды вроде бы потеряли всякую ценность. Из-за огромных тиражей все это представляло мало интереса даже для коллекционеров. Но только на первый взгляд. Тонкие ценители ленинианы находятся и до сих пор.
"У нас есть своеобразный частный музей СССР. Ленину, поскольку он был нашим идолом, там уделено много места", — объясняет президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов. Он перечисляет: огромные бюсты из терракоты 30-х годов, гжель и глина, знамена с Ильичом, грамоты, кружки к столетнему юбилею. Но среди этого изобилия есть и редкие экспонаты. Например, довоенные значки — такие, где Ленин еще со Сталиным, прижизненные или ранние изображения. А поскольку сам он был против собственных портретов в кабинетах, таких не очень много. "Было литейное предприятие ГИЗ-2, так они отлили бюсты вождя сразу после его смерти в 1924 году, сделали посмертную маску", — приводит пример Архипов.
Удивительно, но музей интересен молодежи. И не той, которую любят высмеивать на телевидении, — необразованной, мямлящей какие-то нелепости об истории. По наблюдениям Архипова, молодые люди приходят вполне знающие и разумные.

По ленинским местам

Не пустуют и многочисленные "ленинские места", в том числе музей "Горки Ленинские", где вождь провел последние годы жизни.
"Посетители самые разные, — рассказывает директор мемориала Олег Хромов. — Нет только детей, которых в советское время сюда привозили целыми классами. Зато заглядывают студенты, их Ленин интересует как личность".
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГлавный дом открытого после реставрации ансамбля усадьбы "Горки Ленинские"
Главный дом открытого после реставрации ансамбля усадьбы Горки Ленинские
© РИА Новости / РИА Новости
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Главный дом открытого после реставрации ансамбля усадьбы "Горки Ленинские"
Любопытна и сама усадьба. "Если в другие усадебные дома-музеи пришлось свозить мебель, детали эпохи, как мы говорим, типологию, то в Горках тот старый мир, который Ленин разрушал, остался нетронутым", — подчеркивает Хромов.
Парадоксальным образом "ленинское наследие" позволило сохранить уголок дореволюционной России, подтверждает и директор музея-заповедника "Родина Ленина" Ирина Котова.
"Это ведь история не столько Ленина как политика, сколько семьи Ульяновых. Этот квартал русского губернского города сохранился с тех времен. Тут жил не вождь всех угнетенных, а сын горожанина Ильи Ульянова, известного в Симбирске человека с большими связями. Это погружение в быт и культуру той страны, которой уже нет", — говорит она.
Да и похоронили вождя мирового пролетариата буквально в осколках старого мира. "Двадцать четвертый год, страна бедная, можно сказать, нищая, — напоминает Хромов. — Построить саркофаг поручили Константину Мельникову. Он взял идею из сказки о спящей царевне: хрустальный гроб должен был висеть в воздухе". Невесомость конструкции Мельников придал за счет преломления света.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПосетители заходят в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади
Посетители заходят в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Посетители заходят в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади
Но тело вождя пролетариата надо было защитить. Желательно непробиваемым стеклом. "А где его взять в разоренной стране? — продолжает Хромов. — Так вот, Мельников часто бывал в ресторане "Яръ", где до революции гуляли купцы. Гуляли от души, порой дрались и выбивали окна. Поставили стекла попрочнее. И вот они пригодились для саркофага Ленина".

Храм вождя

Самое главное ленинское место — естественно, Мавзолей, там, где лежит "вечно живой" забальзамированный Ильич. Именно сюда несут цветы. Смерть вождя, точнее то, что ее сопровождало, до сих пор вызывает большой интерес. Бальзамирование закономерно ассоциируется с мумиями фараонов. Но такое сравнение некорректно, утверждает египтолог Виктор Солкин.
"В Древнем Египте тело погружали в смесь соли и соды, совершали сложные ритуалы, — объясняет он. — Если коротко, то труп высыхал за счет того, что уходили жиры и жирные кислоты. Плюс обрабатывали сложным составом на основе пальмового вина, трав и масел". Но у такого способа был существенный изъян: усыхая, черты лица сильно менялись. Чтобы этого избежать, кожу надрезали, набивали опилками и тканью, покрывали воском, золотили, инкрустировали глаза".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПортрет В. И. Ленина
Портрет В. И. Ленина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Портрет В. И. Ленина
"С Владимиром Ильичом применяли совсем другую технологию, — говорит историк. — Внутрь тела, сохранившего эластичность, закачали состав на основе формалина и глицерина".
Мавзолей вовсе не повторяет пирамиду — место упокоения царя, подчеркивает Солкин. "В первом деревянном строении были элементы, схожие с древнеегипетскими: как у ограды пирамиды царя Джосера, имелись массивные "ложные двери" в стенах первого яруса, — уточняет египтолог. — А нынешнее напоминает скорее храмы древнего Вавилона".
Никаких параллелей нет и с религией Древнего Египта. "Царские мумии не были объектами культа. Тело считалось лишь одним из девяти элементов сущности человека. Его сохраняли для успешной трансформации в пресветлый дух, который воссоединялся с богами и предками. Культ, увековечивающий имя и деяния, отправлялся в заупокойном храме фараона, отделенном от гробницы. Поэтому символически разница между мумией Ленина и фараона огромная", — указывает Солкин.
Сравнивать стоит скорее с обрядами на островах Полинезии и Океании. Там тело вождя коптят и помещают на крышу, приводит пример Солкин. Для общих собраний его спускают на землю: считается, что так умерший присутствует среди живых.
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РоссияДревний ЕгипетКонстантин МельниковВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Андрей ВознесенскийИосиф Сталин (Джугашвили)СССРОбщество
Популярные комментарии
А что до памятников, то все кто борется с советскими памятники в итоге оказываются на стороне гитлеровцев и солидаризируются с нацистами, кто изначально там, кто позже, но логика одна — это всё вражеское отребье. Очнись.
22 апреля, 10:30
nnikolo.fedoseev
79101010
Похороните человека уже... 21 век, а в центре мегаполиса мумия лежит.. Да и памятники все потихоньку в музеи местные уже можно посдавать...
22 апреля, 09:21
eaermak agat
23000062
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