Продюсер "Ходячих мертвецов" украсил забор зомби, чтобы отпугнуть вирус

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Исполнительный продюсер шоу "Ходячие мертвецы" Грег Никотеро украсил забор своего дома головами зомби, чтобы противостоять COVID-19, сообщает . Исполнительный продюсер шоу "Ходячие мертвецы" Грег Никотеро украсил забор своего дома головами зомби, чтобы противостоять COVID-19, сообщает NME

В своем инстаграме он опубликовал соответствующее фото и прокомментировал, что головы разных зомби из сериала помогут ему "прогнать вирус".

Никотеро также пояснил, каких именно зомби он выбрал для украшения забора.

"Если вам любопытно, вот список: 1. Альфа. 2. Девушка на велосипеде. 3. Женщина, которую Карл убил на ферме в 301 эпизоде. 4. Питомец Мишон. 5. Бен. 6. Второй питомец Мишон", – написал он.

Выход финала десятого сезона пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Показанный 15 апреля пятнадцатый эпизод, последний перед заключительными сериями, оставил без ответа вопросы о дальнейшей судьбе нескольких ключевых персонажей.