Продюсер "Ходячих мертвецов" украсил забор зомби, чтобы отпугнуть вирус

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Исполнительный продюсер шоу "Ходячие мертвецы" Грег Никотеро украсил забор своего дома головами зомби, чтобы противостоять COVID-19, сообщает NME.
В своем инстаграме он опубликовал соответствующее фото и прокомментировал, что головы разных зомби из сериала помогут ему "прогнать вирус".
Никотеро также пояснил, каких именно зомби он выбрал для украшения забора.
"Если вам любопытно, вот список: 1. Альфа. 2. Девушка на велосипеде. 3. Женщина, которую Карл убил на ферме в 301 эпизоде. 4. Питомец Мишон. 5. Бен. 6. Второй питомец Мишон", – написал он.
Выход финала десятого сезона пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
Показанный 15 апреля пятнадцатый эпизод, последний перед заключительными сериями, оставил без ответа вопросы о дальнейшей судьбе нескольких ключевых персонажей.
"Уже известно, что оно будет неоднозначным, и, скорее всего, не все останутся в живых", – прокомментировал предстоящее завершение сезона другой исполнительный продюсер шоу Дениз Хат.