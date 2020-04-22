Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-22T08:00
https://ria.ru/20200422/1570371984.html
Чему Ленин может научить всех — включая тех, кто его не любит
https://cdn24.img.ria.ru/images/151358/36/1513583699_0:412:2906:2047_1036x0_80_0_0_d19d565fe594df83e7e9d23637057f5a.jpg
РИА Новости

Чему Ленин может научить всех — включая тех, кто его не любит

08:00 22.04.2020
54476
© РИА Новости / Константин Кузнецов / Перейти в фотобанкВладимир Ильич Ленин произносит речь в день празднования второй годовщины войск Всевобуча на Красной площади в Москве. 25 мая 1919
Владимир Ильич Ленин произносит речь в день празднования второй годовщины войск Всевобуча на Красной площади в Москве. 25 мая 1919
© РИА Новости / Константин Кузнецов
Перейти в фотобанк
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Дней леонидовых прекрасное начало, когда советская власть вступила в брежневскую обскурационную фазу — золотую осень коммунизма, — было ознаменовано двумя пышными юбилеями: 50-летием Великой Октябрьской Социалистической Революции и 100-летием со дня рождения В. И. Ленина. Вся страна становилась на юбилейную вахту, звучали гимны, псалмы (но также и анекдоты), халтуртрегеры работали не покладая рук.

И громко звучало уверенное, что ликование 1967-го и 1970 года — это лишь слабое приближение к тому, что будет через полвека, в дни 100-летия революции и 150-летия вождя мирового пролетариата. Но хочешь насмешить музу истории Клио — поделись долгоиграющими пророчествами.

Она и рассмешилась, и надсмеялась. Причем дело даже не в том, что СССР больше нет и Ленин уже не величайший учитель. Такое в истории случается. Но проблема в том, что в обоих случаях новейший юбилей оказался смазан — в том числе и среди явных симпатизантов Великого Октября и великого Ленина.
С Октябрем вышло так, что 1917 год актуализовался раньше — в спорах о Феврале семнадцатого. Там спорили так надсадно, что приустали, и 100-летие Октября прошло тихо и незаметно. С Лениным получилось не лучше. Фигура Сталина приобрела в наши дни такое гипертрофированное очертание, о вожде народов — осуждая ли его, восхваляя ли — говорят столь увлеченно и соотнося это с современностью, что Ленин на фоне этого злого или доброго божества совсем теряется.
День в истории
Возвращение Ленина из эмиграции
16 апреля, 09:58
Собственно, так уже было: до 1953 года Ленину клали ритуальный поклон — не более того, — после чего истово поклонялись т. Сталину. Сегодня мы пришли к чему-то подобному.
Действительный ренессанс ленинизма произошел после XX съезда. Как на уровне официальной идеологии — в оборот были введены понятия "ленинские (то есть весьма хорошие) начала государственной и партийной жизни", "ленинская гвардия". Реальные, порой сильно непривлекательные черты советского быта объяснялись пережитками культа (наряду с пережитками капитализма), а Ленин был носителем идеальных начал, просто не успевшим воплотить их в жизнь во всей полноте.
Вполне искренним этот ренессанс был не очень долго. Наиболее искренними сторонниками и хвалителями ленинских начал были уцелевшие представители ленинской гвардии. Их преклонение перед Ильичом было сродни религиозному. Но этих представителей было не так уж много, они быстро уходили из жизни, им на смену приходили другие отряды ленинцев.
Кроме начетчиков, рассматривавших поклоны Ленину как сугубо ритуальные, но просто необходимые в карьере, были и люди, искавшие не одних пайков и чинов, а, например, искавшие социализма с человеческим лицом.
Сами классики марксизма отмечали, что первоначально разные социальные учения и движения являлись в форме религиозных ересей. В первую очередь классики имели в виду европейскую Реформацию. Мартин Лютер начинал как горячо верующий католик.
Участники Всесоюзного коммунистического субботника на улицах Москвы
12 апреля, 03:00Акценты
Чем занять вечер пятницы: советы Ленина
Классики были кругом правы. В СССР 60-70-х антисоветские учения исправно начинались с возвращения к ленинским началам. Причем как искреннего, так и не очень искреннего — а просто потому, что так положено и безопасно. По-журналистски говоря, "задница прикрыта". Советские философы того времени были кто кантианцем, кто гегельянцем, кто экзистенциалистом, кто неотомистом — и все марксистами-ленинцами. Что, с одной стороны, хорошо и мило, с другой — способствовало изрядному цинизму. К Ленину вообще перестали относиться всерьез, а только как к "Лукичу".
Это продолжалось и в перестройку, покуда откручивание идеологических гаек не породило вопрос "А что, так можно было?" — после чего на Ленина стали нести, как на Сталина, с равной энергией. Формула еще 30-х годов "Сталин — это Ленин сегодня" была воскрешена, но только не в хвалебном, а в негативном смысле. Разделение отцов-основателей СССР на Ормузда Ильича и Аримана Виссарионовича, будучи весьма искусственным, требовало большого количества натяжек. Когда Ленин и Сталин вновь слились воедино, всем стало проще. Такова судьба легенды о Ленине, оказавшейся в итоге поглощенной легендой о Сталине, как более понятной.
Но кроме легендарного и поэтому вечно варьирующегося персонажа, добрый дедушка Ленин — это отнюдь не единственная его ипостась, есть все-таки реальный Ленин. И сейчас, когда он уже полностью (или почти полностью) принадлежит истории, когда страсти более или менее улеглись, уместно поставить вопрос об Ильиче как типе исторического деятеля.
Владимир Ильич Ленин
9 апреля, 08:00
Каким был настоящий Ленин?Как бы вы ни относились к Ленину, он один из самых известных персонажей в мировой истории. Уже при жизни его имя обросло мифами и легендами. Пройдите тест и узнайте, что правда, а что нет.
Для чего желательно отринуть как ужасные анафемы, так и умильные славословия. Тем более что и те и другие носят довольно давний характер. Все эмоциональное уже произнесено. Воспроизводством можно ожесточить спор, но никак не приблизить его к холодному анамнезу. А ведь таковой небезынтересен.

Когда Ленина по давней — почти столетней —- традиции объявляют гениальным идеологом, переворотившим сознание поколений, причем не только у нас, но и во всем мире, это, скорее, покушение с негодными средствами. Он был плодовитый публицист, некоторые его мысли и образы отстоялись и до сей поры актуальны, но про кого же это нельзя сказать? На 55 томов ПСС всегда что-нибудь да найдется. См. не менее плодовитого гр. Дм. Ив. Хвостова.

Действительная гениальность Ленина в другом: в его политическом оппортунизме, позволявшем ему менять свою позицию на противоположную, причем делать это многократно. Причем не просто менять, а вести за собою сторонников, готовых признать, что вчера было так, сегодня эдак, а завтра еще как-нибудь. Нерушимую ограду вокруг Закона с таким оппортунизмом не воздвигнешь — это пытался сделать сильно потом истый талмудист М. А. Суслов, да и то не очень успешно, — но Ленин особо и не пытался. Он более был озабочен захватом власти, а потом ее удержанием и в этом деле проявлял невиданные чудеса маневренности. Достаточно вспомнить Брестский мир, а потом НЭП. Да он, собственно, сам это признавал, отмечая в качестве примера для подражания наполеоновский принцип "On s'engage et puis on voit" — "Надо ввязаться, а там посмотрим".
Владимир Ильич Ленин на празднике войск Всевобуча. 1919 год
13 марта, 08:00
Ленин: от Цюриха до Смольного. Вспомните, как это было?Пройди тест и узнай, что делал и где был Ленин от февраля до октября 1917 года. Путь от русского эмигранта до вождя Страны Советов.
Кстати, оптативные рассуждения "О, если бы Ленин остался жив!" действительно интересны в том смысле, какие бы еще неожиданные маневры он предпринял. Но удар, потом еще удар — и маневры кончились.
И формула Маяковского "Наше знанье — сила и оружие" справедлива в том смысле, что всякому, кто изучает политическое искусство, оппортунизм Ленина дает богатую пищу для размышлений. Примерно как для изучающего военное искусство полезно знание наполеоновских кампаний безотносительно к тому, нравится ли ему великий император.
36122191016321
Мартин ЛютерСССРАвторы
Популярные комментарии
"Политический оппортунизм" говорите? Сам Ленин имел в виду другое - "Есть компромиссы и компромиссы". И ещё "Учите диалектику". Т.е. он призывал к широкому взгляду на переменчивую жизнь не в ущерб главной цели. И он её достиг.
22 апреля, 08:55
Шалтай Болтай
191231017
Ленин первый, кто отнёсся к простому народу с уважением. Крестьянам дал землю, рабочим реальную власть и знания. Ленин учил работяг читать Гегеля! Настолько поднял планку простых людей, поверил в них, что они рванули в космос. Убрал из человека жажду наживы. А без него опять как всегда: тупая элита и массы, а власть у капитала.
22 апреля, 09:32
Meyerol Meyerol
174420017
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло
08:14Москву украсили к Дню Победы
08:13Число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло трех тысяч
08:13Цены на нефть растут на фоне ослабления карантинных мер
08:12Голикова рекомендовала наблюдать за ВИЧ-инфицированными дистанционно
08:09Голикова рекомендовала проработать поддержку сотрудников соцорганизаций
08:07Голикова поручила стимулировать работников детдомов брать детей к себе
08:06В Минобороны рассказали о планах на поставки С-400
08:04Голикова поручила мониторить доступность лекарств для лечения онкологии
08:04Голикова поручила не допустить снижения объема медпомощи из-за COVID-19
07:56В Омской области на поддержку ветеранов выделили 44 миллиона рублей
07:54В Приморье выздоровели четыре пациента с коронавирусом
07:54Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:51Посол России в США призвал к освобождению россиян из американских тюрем
07:50Генсек ООН выступил против ненавистнических высказываний на фоне пандемии
07:47Эксперты рассказали, когда возобновятся международные авиарейсы
07:46В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56 342 человек
07:45В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев COVID-19
07:44Московские волонтеры доставили пожилым людям более 20 тонн продуктов
07:43В Германии зарегистрировали 1209 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния