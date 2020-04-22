Государства против COVID-19: спасти людей — и угодить им

Легко было бы объяснить благодушие австрийцев и немцев, а также их высокий уровень одобрения действий властей тем, что эпидемия минимально ударила по карману граждан: всего два процента респондентов в Германии сообщили о потере работы и только девять процентов опрошенных в Австрии заявили о серьезном сокращении доходов. В таких условиях можно и дома посидеть. В среднем по планете эти показатели куда хуже: 15 и 37 процентов соответственно (в России, согласно исследованию, потеряли работу 12%).
Таиланд же представляет собой еще одну комбинацию обстоятельств: жесткие официальные меры борьбы с коронавирусом при сильно недовольном населении (стоит напомнить, что 81% опрошенных там считает, что власти не справляются) с заметно просевшими доходами (63%).