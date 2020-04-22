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2020-04-22T08:00
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Государства против COVID-19: спасти людей — и угодить им
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РИА Новости

Государства против COVID-19: спасти людей — и угодить им

08:00 22.04.2020
13983
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Сотрудники Росгвардии проверяют цифровой пропуск у женщины в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Социологическая ассоциация Gallup International провела вторую волну масштабного международного исследования, посвященного пандемии коронавируса. Первый этап состоялся в марте и охватил 28 стран. На этот раз опрос прошел в 17 государствах, включая Россию.
Пожалуй, самое интересное в результатах — то, что они походя разрушают многие расхожие представления об общественной и политической жизни самых разных стран.
В частности, речь о мифах, которые утверждают, что если граждане живут хорошо, то они, разумеется, всегда поддержат власти, поскольку те действуют верно и во благо народа, ну а если у людей жизнь ухудшается, значит, правительство работает во вред обществу и закономерно лишается его одобрения. Есть и более замысловатые конструкции, в том числе с явным расистским душком: ответы на вопрос, почему в Британии и Австрии с демократией все в порядке, а в Иране и КНДР — не очень, частенько ищутся в качестве человеческого материала соответствующих стран. России это тоже касается в полной мере, поскольку совершенно обычное дело, когда общественная поддержка не одобряемых "силами света" решений Москвы объясняется неискоренимо рабской натурой нашего народа.
Однако, судя по данным Gallup International, в реальности все обстоит сильно иначе. Например, выяснилось: у Пакистана и Швейцарии в том, что касается демократии, есть кое-что общее — эти государства относятся к группе с наивысшей поддержкой идеи ограничения прав человека ради борьбы с эпидемией. Данной точки зрения придерживаются 92% пакистанцев и 86% швейцарцев, а также 92% иракцев, 91% таиландцев, 89% немцев и 85% итальянцев.
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Кстати, "рабская" Россия вместе со "свободными" Соединенными Штатами попали в аутсайдеры: 69 и 68 процентов соответственно — это одни из самых низких показателей по миру.
Еще более забавная ситуация складывается при попытке проследить взаимосвязь между поддержкой противоэпидемиологических мер властей и социально-экономическим благополучием граждан.
В среднем по миру весьма высокий уровень одобрения действий государства — 69%, но опять нельзя выделить никакой идейно-политической или цивилизационной закономерности. Горячо поддерживают правительство Индии (91%) и Австрии (86%). Зато критически отозвались об усилиях властей 81% респондентов в Таиланде, 69% — в Японии и 48% — в Штатах.
В России ситуация промежуточная, а главный итог прошедших с первой волны исследования недель — резкое сокращение тех, кто не мог определиться с отношением к проводимой государством политике. За месяц немного подрос уровень одобрения — с 49 до 51 процента и несколько прибавилось неодобряющих — с 36 до 44 процентов.
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Последнее, конечно, особенно интересно.
Тема недовольства мерами по борьбе с COVID-19 все чаще попадает в фокус общественного внимания. Начало недели ознаменовалось несколькими виртуальными митингами протеста и одним вполне реальным — во Владикавказе.
Объяснения происходящему всегда одни и те же, и они выглядят вполне логичными и обоснованными. Из-за приостановки значительной части экономики благополучие многих людей повисло на волоске, а у кого-то он уже оборвался. Падение доходов и потеря работы могут выбить из колеи кого угодно, принятые властями меры социальной поддержки видятся недостаточными. Не говоря уже о том, что просто вынужденное сидение в четырех стенах — непростое испытание и тяжелый психологический стресс само по себе.
Вот только все эти версии перестают быть столь же убедительными, когда пытаешься взглянуть на картину более широко, тем более что Gallup International предоставила такую возможность, оценив уровень финансовых потерь граждан из-за пандемии.

Легко было бы объяснить благодушие австрийцев и немцев, а также их высокий уровень одобрения действий властей тем, что эпидемия минимально ударила по карману граждан: всего два процента респондентов в Германии сообщили о потере работы и только девять процентов опрошенных в Австрии заявили о серьезном сокращении доходов. В таких условиях можно и дома посидеть. В среднем по планете эти показатели куда хуже: 15 и 37 процентов соответственно (в России, согласно исследованию, потеряли работу 12%).

Вот только также чрезвычайно благополучная в этом отношении Япония (14% потеряли доходы и один процент — работу) — впереди главных антилидеров в оценках властей: ими недовольны 69% респондентов.
Японский случай любопытен тем, что там довольно долго избегали радикальных противоэпидемиологических мер в надежде, что традиционного для страны высокого уровня санитарной культуры окажется достаточно. Ошиблись: произошел взрывной рост заболеваемости и на прошлой неделе ввели ЧС.
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Скорее всего, именно запоздалость и недостаточная эффективность мер против COVID-19 стала главной причиной недовольства японцев, и то, что тем самым государство пыталось не допустить остановки экономики и, как следствие, удара по экономическому благополучию граждан, — не повлияло на оценку.
Обратный феномен наблюдается в Пакистане. Можно только предполагать, как коррелирует уже упомянутая фантастически высокая общественная поддержка противоэпидемиологических мер властей с тем, что в стране работу потеряли 68%, а в доходах — 84% респондентов. Но ситуация именно такова.

Таиланд же представляет собой еще одну комбинацию обстоятельств: жесткие официальные меры борьбы с коронавирусом при сильно недовольном населении (стоит напомнить, что 81% опрошенных там считает, что власти не справляются) с заметно просевшими доходами (63%).

В общем, при желании сторонник абсолютно любой точки зрения сможет найти в исследовании Gallup International идеально подходящий под его интерпретацию национальный пример — в защиту демократии или авторитаризма, современной цивилизации или традиционных обществ, социально ответственного или либертарианского подхода.
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Однако если смотреть на данные социологов в целом и без политических фильтров, то они доносят немудреную мысль, которую частенько забывают или сознательно игнорируют: мир разный, сложный и многомерный.
Попытки натянуть опыт одной страны на обстоятельства другой, а сову реальности — на глобус любимой идеологии глубоко бессмысленны. Когда же таковые предпринимаются в политических целях, они еще и отвратительны стремлением манипулировать обществом с помощью дешевой лжи.
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КНДРЯпонияАвторыВ мире
Популярные комментарии
Занятное исследование, в очередной раз переворачивающее с ног на голову социально принятые стереотипы. Что касается нашей страны, то как мне кажется, сейчас происходит интересный феномен: чем эффективнее изоляция, тем сильнее недовольство. В сознании формируется мнение о том, что изоляция - это навязанное правительством национальное испытание, по окончании которого должна наступить "победа" над вирусом, вот только вирус этот, видели лишь 0,05% граждан, а значит "победа" эта не такая уж и "великая".
22 апреля, 09:15
Илья А.
32420116
Очередной вброс ни о чем
22 апреля, 10:30
Алексей Павловский
700008
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