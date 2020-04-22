"Похоже, русские выигрывают нефтяную войну"

Однако сторонники здравого смысла и трезвого расчета оказались в меньшинстве, а министр энергетики США заявил на "виртуальном саммите" G20, что уровень добычи нефти в США будет корректировать рынок. И что до конца 2020 года в зависимости от того, какая прогнозная модель окажется верной, добыча "добровольно-принудительно" упадет на два или три миллиона баррелей в сутки. Такое сокращение будет эквивалентом ухода с рынка около четверти американской нефтедобычи.
Это означает, что инвестор, заключивший майский контракт WTI, будет вынужден продать эту позицию (по любой цене) до 21 апреля, чтобы избежать застревания в необходимости искать место для баррелей в хранилище в Кушинге, которое к тому времени, вероятно, будет полностью заполнено (оно уже заполнено на 77 процентов по состоянию на прошлую пятницу, что указывает на дефицит места в хранилище к первой неделе мая)."