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Культура
2020-04-22T11:24
https://ria.ru/20200422/1570366539.html
"Мужчина моей мечты" побрился налысо на карантине
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РИА Новости

"Мужчина моей мечты" побрился налысо на карантине

02:36 22.04.2020 (обновлено: 11:24 22.04.2020)
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© HBO Films (2010)Кадр из фильма "Секс в большом городе-2"
Кадр из фильма Секс в большом городе-2
© HBO Films (2010)
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Американский актер Крис Нот, известный по роли Мистера Бига ("Мужчина моей мечты") в телесериале "Секс в большом городе", опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он лысый.
"Я решил, что волосы во время карантина – лишние", – подписал изображение Нот.
Обновленный образ актера удивил пользователей соцсети, в том числе и его подругу по шоу актрису Сару Джессику Паркер (Кэрри Брэдшоу).
"Почему ты так долго ждал?" – прокомментировала она.
"Выглядишь совсем по-другому", "Время идет приоритеты меняются", "Смотрится здорово", "Я сделал то же самое", – присоединились к обсуждению другие подписчики.
Ранее Крис Нот опубликовал в инстаграме видео, на котором призывает всех оставаться сильными и придерживаться режима самоизоляции.
"Мы со всем справимся", – говорит актер.
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