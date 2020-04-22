"Мужчина моей мечты" побрился налысо на карантине

Кадр из фильма "Секс в большом городе-2"

© HBO Films (2010) Кадр из фильма "Секс в большом городе-2"

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Американский актер Крис Нот, известный по роли Мистера Бига ("Мужчина моей мечты") в телесериале "Секс в большом городе", опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он лысый.

"Я решил, что волосы во время карантина – лишние", – подписал изображение Нот.

Обновленный образ актера удивил пользователей соцсети, в том числе и его подругу по шоу актрису Сару Джессику Паркер (Кэрри Брэдшоу).

"Почему ты так долго ждал?" – прокомментировала она.

"Выглядишь совсем по-другому", "Время идет приоритеты меняются", "Смотрится здорово", "Я сделал то же самое", – присоединились к обсуждению другие подписчики.

Ранее Крис Нот опубликовал в инстаграме видео, на котором призывает всех оставаться сильными и придерживаться режима самоизоляции.