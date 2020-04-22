В Австралии опасная акула появилась в популярном для купания месте

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В районе Сиднея, возле популярного у туристов места в заливе Порт-Хакинг, на видео попала огромная бычья акула, . В районе Сиднея, возле популярного у туристов места в заливе Порт-Хакинг, на видео попала огромная бычья акула, сообщает Daily Mail.

Кадры с морским хищником вызвали опасения за безопасность пловцов.

По словам экспертов, в конце апреля и мае акулы охотятся здесь на кефаль. Причем бычьи акулы часто подплывают близко к берегу.

Капитан Вик Леветт рассказал, что в это время года хищники следуют за миграцией мелкой рыбы.

"В наши дни акулы довольно часто плывут и за рыбаками. Когда-нибудь мы выйдем в море, остановим лодку, заглянем под нее и увидим акулу, которая ждет", — сказал он. И предупредил купающихся, чтобы они были осторожнее.

"Я не люблю бычьих акул, я бы не хотел плавать с ними", — добавил Леветт.