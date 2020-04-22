В Приморье появился новый леопард-загадка

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал снимки большой кошки, которая вызывает вопросы у ученых.
Leo 103UN — еще один леопард-загадка. "Пол этого пятнистого хищника в настоящее время неизвестен, — поясняют сотрудники нацпарка. — Пока у ученых не хватает материалов с фотоловушек для того, чтобы определить, самец это или самка. Ни F — female (девочка), ни M — male (мальчик), а UN — unknown (неизвестно)".
Эксперты подчеркнули, что имеющиеся снимки позволяют быть уверенными, что этот дикий хищник обладает крепким здоровьем и может прекрасно обеспечивать себе "безбедную" жизнь в тайге.
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