В Приморье появился новый леопард-загадка

Leo 103UN — еще один леопард-загадка. "Пол этого пятнистого хищника в настоящее время неизвестен, — поясняют сотрудники нацпарка. — Пока у ученых не хватает материалов с фотоловушек для того, чтобы определить, самец это или самка. Ни F — female (девочка), ни M — male (мальчик), а UN — unknown (неизвестно)".