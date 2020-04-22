Главный вопрос: подешевеет ли бензин вслед за нефтью

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Максим Рубченко. Оптовые цены на бензин за неделю снизились на 11%. Аналитики уверены, что падение котировок продолжится: из-за ужесточения карантинных мер автотранспортом по всей стране пользуются все реже, и, соответственно, спрос на топливо сокращается. Повлияет ли это на ценники автозаправок — в материале РИА Новости.

Ценовые ножницы

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), бензин АИ-92 в понедельник, 20 апреля, стоил 35,77 тысячи рублей за тонну. Еще месяц назад было 44,22 тысячи, то есть на 19% больше.

Между тем розничные цены, по информации Росстата, на протяжении десяти недель оставались неизменными и лишь с 6 по 12 апреля снизились на символические 0,1%. Притом что, например, в столице дорожное движение — на многолетнем минимуме: по сообщению департамента транспорта московской мэрии, 20 апреля по Москве проехали всего 1,14 миллиона автомобилей против трех миллионов за день до карантина. Даже 1 января было больше — 1,4 миллиона.

Тем не менее на дешевый бензин рассчитывать особо не стоит. Дело в том, что на бирже продается лишь малая часть производимого в стране топлива: нормативы правительства обязуют НПЗ выставлять на торги только десять процентов.

На бирже закупаются независимые сети заправок, которые вполне могут воспользоваться сложившейся конъюнктурой и попробовать привлечь клиентов снижением цен. Однако таких АЗС немного, и они не делают погоду на рынке.

Большинство поставщиков — вертикально интегрированные компании, которые добывают нефть, перерабатывают ее в бензин, довозят топливо до собственных заправок и там его продают. А это значит, им же приходится платить все акцизы и налоги, в основном и определяющие ценник АЗС.

Сегодня к многочисленным налогам и акцизам, по сути, добавился еще один — так называемый демпферный механизм, запущенный правительством в 2018 году для стабилизации цен на бензин. Если топливо за границей дороже, чем в России, государство компенсирует нефтяникам разницу.

Но демпфер действует и в другую сторону, и сейчас уже нефтяники перечисляют деньги в бюджет.

На экспортном рынке топливо почти на треть дешевле, чем в России — около 23,5 тысячи рублей за тонну. Значит, с каждой тонны проданного бензина нефтяники обязаны отдать государству более 17 тысяч рублей.

С учетом других платежей и себестоимости точка безубыточности для производителей находится в районе 38 тысяч рублей за тонну, то есть 28,5 рублей за литр АИ-92 (в одной тонне — примерно 1330 литров бензина). С учетом доставки на АЗС и розничных надбавок конечная цена на заправке получается в районе сорока рублей за литр.

По сведениям Росстата, в данный момент АИ-92 стоит в среднем 42,45 рубля, АИ-95 — 45,88 рубля. Так что на существенное удешевление топлива рассчитывать не стоит.

Спасаем бюджет

В марте нефтяные компании обратились в Минэнерго с просьбой рассчитывать демпферные платежи на основе биржевых котировок, а не как сейчас — исходя из условной цены, установленной правительством. В 2020-м это 53,6 тысячи рублей за тонну, то есть в полтора раза больше нынешних котировок. Это позволило бы существенно снизить точку безубыточности.

Однако правительство решило, что в кризисные времена важнее спасать бюджет, чем нефтянку. Тем более что поступления от экспортных пошлин на сырье резко упали и скомпенсировать эти потери можно только за счет демпферных платежей.

По оценкам Министерства финансов, в марте нефтяники по демпферу перечислили в казну 10,5 миллиарда рублей. Если котировки нефти до конца года будут колебаться в диапазоне 22-27 долларов за баррель, с апреля до декабря бюджет получит еще 600 миллиардов. В прошлом году, когда бензин в Европе был дороже, чем в России, государство выплатило нефтяникам по демпферу 282 миллиарда рублей.

Не получив поддержки правительства, НПЗ, скорее всего, просто начнут сокращать производство. Так, в мае многие нефтяные компании планируют остановить заводы на плановый ремонт, увеличив его срок.