"Как их прокормить?" Кого нужно спасать во время пандемии COVID-19

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Мария Марикян. Зоопарки закрыты для посетителей — животные, уже привыкшие к людям, недоумевают, куда все исчезли. А владельцы зверинцев ломают головы, как свести концы с концами. В условиях всеобщего режима самоизоляции они несут огромные убытки, ведь выручка от продажи билетов — фактически единственный источник дохода. Чтобы животные не голодали, приходится обивать пороги различных инстанций, просить помощь через соцсети. Только благодаря пожертвованиям пока и удается держаться на плаву.

Нечем кормить

В середине апреля сотрудники крупнейшего нижегородского зоопарка "Лимпопо" сообщили в соцсетях: запасы корма для животных на исходе, а денег нет.

"Весна в этом году пришла рано. Уже вовсю готовились к открытию сезона, наняли рабочих, которые приводили все в порядок после зимы, — рассказывает директор "Лимпопо" Владимир Герасичкин. — Мы частный зоопарк, государственной поддержки не имеем. Все, что заработали за сезон, откладываем на зиму. Когда объявили нерабочую неделю, расстроились: деньги уже были на исходе. Но подумали: неделю-то переживем. А потом все продлили до конца апреля. И вот тут мы запаниковали".

В зоопарке представлено 230 видов животных, всего более полутора тысяч особей. "Плюс муниципальных учреждений в том, что они находятся на балансе города: им оплачивают сотрудников, коммуналку, корм. А частные живут только на то, что получили от посетителей. И теперь их нет. Животным ведь не объяснить, что происходит. Они кушать хотят по-прежнему", — вздыхает Герасичкин.

Нижегородцы откликнулись, стали помогать. "Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что благодаря пожертвованиям, которые по сей день поступают, месяц продержимся. Правда, урезали рацион на 15 процентов, — продолжает директор. — Люди перечисляют кто сколько может, нам каждая копеечка дорога. Например, хирург, который делал мне операцию, перевел 50 тысяч. Вот так. Сначала меня спасал, а теперь моих животных! Один из самых крупных подарков — две тонны мандаринов. Животным, правда, столько не скормить — возникнет аллергия. Поэтому, к сожалению, пришлось что-то утилизировать, продукты ведь портятся".

Собеседник уточняет: даже если зоопарки откроются в середине лета, "это совсем не значит, что будет достаточно посетителей". "Если хотя бы 30 процентов от обычного показателя — уже хорошо. В любом случае время потеряно. Как переживем следующую зиму, не знаем. Посещаемость в июле — почти полсотни тысяч. А в декабре — тысяча. В холодное время года мы не зарабатываем. Для нас кризис затянется минимум до следующего мая", — уверен Владимир.

Он обратился в банк — в начале апреля правительство приняло постановление о беспроцентных кредитах наиболее пострадавшим от эпидемии отраслям экономики.

"Поскольку нас в том постановлении не упоминали, мы на такие льготы рассчитывать не можем, — говорит директор. — Но почему про нас забыли? Зоопарк — это дорогое удовольствие. Нельзя же все бросить и уйти. У нас ведь животные".

В итоге представители отрасли со всей страны объединились и подготовили обращение в правительство с просьбой причислить их к особо пострадавшим. "Я член президиума Союза зоопарков и аквариумов (СОЗАР). Обращение было от имени организации. И каждый зоопарк выступал от себя".

Проблема решилась частично: 18 апреля в расширенный список включили и зоопарки. "Туда вошли единицы. Дело в том, что те, на территории которых есть ботанический сад, остались ни с чем. А таких в нашей стране большинство. Льготы по-прежнему нам никакие не светят! — переживает Владимир. — Нужно понимать, что и сотрудники должны своевременно получать зарплату. Многие сейчас перерабатывают. Им тоже семьи надо кормить. Нам, к сожалению, пришлось ужаться. С кем-то вынужденно попрощались, кого-то перевели на удаленку".

Для нормальной работы нижегородскому зоопарку нужно минимум пять с половиной миллионов в месяц. "Нам уже 17 лет. Всякое видели. И это переживем!"

"Найдем, займем, выкрутимся"

Плачевная ситуация и в парке птиц "Воробьи" в Калужской области.

"У нас основной доход — весной и летом. К концу марта прошлогодние финансовые запасы практически иссякли. Кормить птиц и зверей было не на что", — описывает положение дел директор Андрей Ткаченко.

В парке почти 2,5 тысячи питомцев 468 видов. В основном птицы. "Есть и млекопитающие, амфибии, рептилии, рыбы, членистоногие. Расходуем в день 140 тысяч, — подсчитывает Андрей. — Сезон открываем в конце апреля. В хорошую погоду в день по 30-40 автобусов приезжает на экскурсии. А в мае вообще битком".

Теперь же пришлось впервые за все время существования парка — а это без малого 15 лет — просить помощь через соцсети. "Еще рассылали письма в различные администрации, организации, с которыми мы постоянно работаем. Например, глава города Серпухов направила нам семь тонн корма — овес, ячмень, пшеница. Все денежные пожертвования тратим на свежие продукты (овощи, фрукты, молочка, рыба, мясо), которые закупаем каждую пятницу, — уточняет собеседник. — Многие компании идут навстречу. У одной мы приобретаем корм для попугаев, они нам хорошую скидку сделали, почти задаром. Зоофонд, поставляющий нам кормовых насекомых, за последний заказ денег не взял. Такая вот гуманитарная помощь".

Сотрудники парка птиц работают в штатном режиме. "Все на месте. Никого сокращать не будем. Скоро аванс выплачивать. Деньги найдем как-нибудь, займем. В общем, выкрутимся, — не сомневается директор. — Людей в такое время оставлять без денег нельзя".

Андрей Ткаченко добился, чтобы зоопарк включили в список пострадавших от коронавируса на региональном уровне — еще до того, как это утвердили в правительстве. Ему позволили оформить кредит на зарплату сотрудникам по минимальной ставке — 0,1 процента. "Пока непонятно, будет ли адресная поддержка. Хотим, чтобы нам снизили тарифы на энергоносители. Так мы хотя бы немного отложим денег на зиму. Ведь уже два месяца потеряли".

"Вид ошарашенный"

Сергей Асновин возглавляет во Владивостоке один из самых крупных зоопарков Приморья — "Садгород". Кроме того, на его попечении приют медведей. Выход из ситуации для него был только один — обратиться за помощью через соцсети. "Собрали 350 тысяч. Кроме того, нам направили полтонны овса, тонну дизтоплива. Этого хватит на полтора месяца, — объясняет РИА Новости Сергей. — В месяц на все про все нужно полтора миллиона рублей. В день только около ста килограммов мяса необходимо — у нас самая большая коллекция кошачьих в Приморье".

В зоопарке всего 13 сотрудников, их пришлось перевести на полставки, работают посменно. "Что касается животных, вид у них слегка ошарашенный. Они привыкли к вниманию, а теперь никого нет", — отмечает Асновин.

Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, он собирается воспользоваться опытом коллег из Иркутска, где организовали предварительную продажу билетов. Позже, когда зоопарк откроется, люди смогут его посетить.

"Все упирается в деньги"

"У нас около сотни животных. В месяц на кормление нужно 130 тысяч. И то не справляемся, — жалуется Оксана Полякова из Нижнего Тагила. — До этого года мы были частным зоопарком. После, когда вступили в силу подзаконные акты к ФЗ 498, стали центром реабилитации диких животных и птиц, поскольку нормам зоопарка не соответствовали. Переехать на другое место пока нет возможности — все упирается в деньги".

В этом году бывшему частному зоопарку исполняется восемь лет. "В марте более-менее оправились после нововведений. Есть свои сложности. Упал доход — приюты держатся на пожертвованиях. Мы с супругом работаем, нам для жизни много не нужно. Все деньги — животным. Чтобы у них было что поесть. И чтобы чувствовали себя комфортно".

А потом объявили самоизоляцию. Первая мысль у Поляковых — закрыть дело, отдать животных в другие зверинцы. "С кошками и собаками проще. Их можно пристроить. А наших куда? Только орлицу выпустили. Она у нас на реабилитации была полгода. Специально не общались с ней, чтобы не приручить. А так у нас мангусты, попугаи, обезьяны, леопард, рысь, медведь… Как прокормить эту сотню? Конечно, я очень переживала".

Но расставаться с животными, "которые стали семьей", совсем не хотелось. "Я обратилась в торговые сети. Там много товаров утилизируется. Но что будет с крупой, просроченной на день? Нет, не подумайте. У нас всегда все свежее и никакой просрочки. Но такие времена тяжелые! Как еще быть? — будто оправдывается собеседница. — В итоге помогли люди, которые даже не бывали у нас. Пожертвования в основном небольшие — 50-100 рублей. Кто-то перевел нам десять тысяч. Так и не узнали кто".

Дотянуть до конца месяца удастся. А потом — снова просить о помощи.

"Обходимся своими силами"

Муниципальным организациям проще. К примеру, Новосибирскому зоопарку власти выделили субсидию в 27,5 миллиона рублей. Эти средства пойдут на оплату труда, налоги, корм для животных, коммунальные расходы, вывоз и утилизацию отходов, медикаменты и меры по обеспечению безопасности сотрудников и животных.

"Должно хватить на месяц. Сейчас у нас подготовка к сезону, животных переводят в летние вольеры. Территорию приводим в порядок, — сообщили в пресс-службе зоопарка. — Имеются запасы: корма закупили на полгода вперед. Но есть и трудности. Мы, например, не получаем обычно из бюджета средства на кормление животных. Обходимся собственными силами". В общем, помощь тоже не помешала бы.

Новосибирский зоопарк — один из крупнейших в стране. Из 11 тысяч особей более трехсот занесены в Красную книгу — международную, России и Новосибирской области.

В Ленинградском зоопарке сбор пожертвований в связи с временным закрытием не объявляли. "Нам выделили, как и обычно, субсидию. Она не покрывает все расходы. Тем не менее денег на данный момент хватает. Как и все, мы не знаем, что будет дальше, поэтому стараемся экономить, — комментирует пресс-секретарь Екатерина Колгушкина. — В первую очередь средства идут на корм".

Зоопарк готовится к приему гостей. "Больше всех по людям скучают приматы, им не хватает общения и внимания. И белая медведица притихла. Она часто при зрителях заходит в воду с суши, резко выныривает, как бы играет на публику, — рассказывает Екатерина. — Ждем не дождемся, когда все закончится и к нам хлынут посетители!"

Бездомные

Поддержку зверинцам в непростые времена оказали зоозащитники, даже те, кто категорически против содержания животных в клетках. "Ведь речь о спасении жизни", — говорит руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным из Санкт-Петербурга "Я свободен" Ольга Ватомская.

Фонд совместно с ОНФ на прошлой неделе запустил проект "Четыре лапы" по сбору денег на корм и расходные материалы для приютов, зоопарков, реабилитационных центров. Пока акцию поддерживают плохо. "В планах помочь двум тысячам животных из 23 регионов. По расчетам, необходимо 114 тонн продуктов. На данный момент собрали всего около 35 тысяч рублей и 1,2 тысячи килограммов еды".

В то время как одни готовы отдать последнее, лишь бы животные были живы и здоровы, другие бездумно избавляются от домашних питомцев. Один из последних примеров: в подмосковных Луховицах хозяева вместе с коробкой ненужного мусора оставили в лесу свою собаку. Бедолага на протяжении четырех дней не отходила от старых книг, сломанной техники и прочего хлама в ожидании хозяев. В итоге пса нашли волонтеры.

"Люди отправились по грибы, увидели собаку. А затем опубликовали пост в местных группах, чтобы объявились владельцы, — рассказывает РИА Новости волонтер Яна И. — Мне этот пост прислала знакомая. Сама я из Коломны. Поскольку состою в волонтерском содружестве, попросила луховицких активистов съездить на место и проверить, действительно ли там собака".

Пса привезли Яне — она взяла его на передержку. Забрать “брошенку” после шквала комментариев в соцсетях теперь хотят очень многие, даже те, кто и не думал до этого заводить питмоца. "Отбивались как могли. В итоге нашли хорошую семью из Щелково — у них частный дом, есть питомцы. Но из-за сложностей с пропускной системой пока нет возможности передать. Собачка в любом случае уже в безопасности! И совсем скоро обретет новую семью".