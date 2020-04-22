В МГПУ предложили ввести бильярд и дартс в уроки физкультуры в вузах

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) и Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова разработали модель активного физического воспитания студентов с особыми образовательными потребностями (ООП) на основе бильярда, дартс и других видов спорта с низкой интенсивностью. До сих пор физвоспитание студентов этой категории ограничивалось подготовкой рефератов по физкультуре. Результаты опубликованы в журнале Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) и Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова разработали модель активного физического воспитания студентов с особыми образовательными потребностями (ООП) на основе бильярда, дартс и других видов спорта с низкой интенсивностью. До сих пор физвоспитание студентов этой категории ограничивалось подготовкой рефератов по физкультуре. Результаты опубликованы в журнале "Теория и практика физической культуры"

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС 3++) по физической культуре требуют, чтобы каждый выпускник вуза, в том числе и с особыми образовательными потребностями, был способен "поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности".

Это требование невозможно выполнить без систематических занятий физическими упражнениями, считают эксперты МГПУ и РЭУ. Чтобы решить проблему, они предлагают включить в программу по физическому воспитанию низкоинтенсивные виды спорта, такие как бильярд, дартс, гольф, нетрадиционные оздоровительные виды гимнастики и др.

Исследователи предложили методы вовлечения студентов с ООП в активную двигательную деятельность, разработали арсенал методик диагностики освоения ими новых навыков.

Контрольные упражнения по бильярду – это "прокат в один размер", "накат в центральную и угловую лузу", "финская партия"; в оздоровительных видах гимнастики – "наклон вперед из положения сидя", "устойчивость на одной ноге". Также могут оцениваться техника выполнения комплекса по низкоинтенсивной аэробике; проведение комплекса производственной гимнастики; участие в специально организованных соревнованиях для студентов с особыми образовательными потребностями.

Специфическая особенность разработанной модели состоит в сочетании общепринятого и нетрадиционного содержания, отметила профессор МГПУ и РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Филимонова. Данная методика уже успешно внедрена в учебный процесс РЭУ.

"Студенты могут заниматься научной деятельностью (проект "Sportscience") как альтернативной формой физического воспитания; бильярдом, оздоровительными видами гимнастики (аэробикой с низкой интенсивности, упражнениями пилатес на фитболе, атлетической гимнастикой, стретчингом и т.п.). Они могут участвовать в просветительских семинарах, лабораторных работах по энергетическому балансу, шагометрии и пульсометрии, анализу энергозатрат в повседневной жизнедеятельности, производственной гимнастике и гимнастике для глаз", – рассказала она РИА Новости.