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Туризм
2020-04-22T08:00
https://ria.ru/20200422/1570276636.html
Найти невесту и забраться в лапоть. После карантина едем в Вязьму
https://cdn24.img.ria.ru/images/156002/92/1560029273_0:465:2734:2003_1036x0_80_0_0_31c6ae8ee7b59a4322911ef869647874.jpg
РИА Новости

Найти невесту и забраться в лапоть. После карантина едем в Вязьму

08:00 22.04.2020
15880
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Старинный город Вязьма — всего в 230 километрах от Москвы. Тихие улочки, красивые церкви, необычные памятники и вкусные пряники позволят вам вновь почувствовать себя путешественником после самоизоляции. На что смотреть, где гулять и делать селфи — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / borisb17

Одна из главных достопримечательностей города — величавый Свято-Троицкий храм, построенный на Соборном холме в конце XVII века вместо деревянной церкви.

В 1929 году его, как и другие культовые сооружения по всей стране, закрыли, вынеся иконы и ценную утварь. Но в первый год Великой Отечественной богослужения возобновили.

Свято-Троицкий собор, Вязьма
1 из 11

Одна из главных достопримечательностей города — величавый Свято-Троицкий храм, построенный на Соборном холме в конце XVII века вместо деревянной церкви.

В 1929 году его, как и другие культовые сооружения по всей стране, закрыли, вынеся иконы и ценную утварь. Но в первый год Великой Отечественной богослужения возобновили.

© Depositphotos / borisb17
© Depositphotos / kotomiti

Иоанно-Предтеченский монастырь основан еще раньше — в 1536 году. Правда, тогда его строения были деревянными. А сейчас — каменные, но тоже древние, XVII века.

В обитель приезжали русские цари Иван Грозный и Алексей Михайлович, патриархи Никон и Филарет.

В советские годы монастырские постройки использовали под спичечную фабрику, пивоваренный завод, мастерские общества слепых, торговые и аптечные склады.

Вязьма, монастырь Иоанна Крестителя
2 из 11

Иоанно-Предтеченский монастырь основан еще раньше — в 1536 году. Правда, тогда его строения были деревянными. А сейчас — каменные, но тоже древние, XVII века.

В обитель приезжали русские цари Иван Грозный и Алексей Михайлович, патриархи Никон и Филарет.

В советские годы монастырские постройки использовали под спичечную фабрику, пивоваренный завод, мастерские общества слепых, торговые и аптечные склады.

© Depositphotos / kotomiti
© РИА Новости / Илья Питалев

Если попадете на территорию монастыря, точно не пропустите трехшатровую Одигитриевскую церковь XVII века в стиле русского узорочья. Ее особые черты — затейливые формы и богатый декор.

Местные жители любовно называют этот белоснежный храм "вяземской невестой", рассказывает гид Светлана Бычкова.

Вид на Одигитриевскую церковь Иоанно-Предтеченского монастыря в городе Вязьма Смоленской области
3 из 11

Если попадете на территорию монастыря, точно не пропустите трехшатровую Одигитриевскую церковь XVII века в стиле русского узорочья. Ее особые черты — затейливые формы и богатый декор.

Местные жители любовно называют этот белоснежный храм "вяземской невестой", рассказывает гид Светлана Бычкова.

© РИА Новости / Илья Питалев
© Depositphotos / Lenorlux

Живописная набережная реки Вязьмы тянется через весь город.

Рядом — церковь Рождества Пресвятой Богородицы XVIII века.

Сейчас там историко-краеведческий музей. В экспозиции — археологические находки, предметы быта крестьян и купцов: мебель, самовары, монеты, медали.

Вязьма, храм Рождества Пресвятой Богородицы
4 из 11

Живописная набережная реки Вязьмы тянется через весь город.

Рядом — церковь Рождества Пресвятой Богородицы XVIII века.

Сейчас там историко-краеведческий музей. В экспозиции — археологические находки, предметы быта крестьян и купцов: мебель, самовары, монеты, медали.

© Depositphotos / Lenorlux
© РИА Новости / Илья Питалев

По соседству — памятник русскому лаптю, символу дороги в частности и жизненного пути вообще.

"От лаптя до космоса, от Теркина до Гагарина, от Москвы до Парижа", — гласит установленная сбоку табличка.

Туристы любят фотографироваться, разместившись внутри скульптуры.

Памятник лаптю в городе Вязьма Смоленской области
5 из 11

По соседству — памятник русскому лаптю, символу дороги в частности и жизненного пути вообще.

"От лаптя до космоса, от Теркина до Гагарина, от Москвы до Парижа", — гласит установленная сбоку табличка.

Туристы любят фотографироваться, разместившись внутри скульптуры.

© РИА Новости / Илья Питалев
© Фото : Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области

Киса Воробьянинов из "12 стульев", шахматист из "Джентльменов удачи", Лелик из "Бриллиантовой руки" — любимые всеми кинороли Анатолия Папанова, уроженца Вязьмы. Земляком здесь гордятся. В 2012 году актеру установили памятник.

Памятник Анатолию Папанову в Вязьме
6 из 11

Киса Воробьянинов из "12 стульев", шахматист из "Джентльменов удачи", Лелик из "Бриллиантовой руки" — любимые всеми кинороли Анатолия Папанова, уроженца Вязьмы. Земляком здесь гордятся. В 2012 году актеру установили памятник.

© Фото : Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области
© Depositphotos / Tdima

В небольшом сквере в центре города в небо взмывает "Миг-17".

В учебном авиационном центре в окрестностях Вязьмы в 1972-1973 годах именно на таком самолете проходила летную подготовку Светлана Савицкая — первая женщина, вышедшая в открытый космос.

Самолет Ми-17 космонавта Светланы Савицкой в парке ее имени, Вязьма, Смоленская область
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В небольшом сквере в центре города в небо взмывает "Миг-17".

В учебном авиационном центре в окрестностях Вязьмы в 1972-1973 годах именно на таком самолете проходила летную подготовку Светлана Савицкая — первая женщина, вышедшая в открытый космос.

© Depositphotos / Tdima
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

В годы Великой Отечественной войны фашисты организовали в Вязьме два лагеря смерти — Дулаг-184 и Дулаг-230.

По данным Минобороны, здесь были уничтожены и погибли от голода и ран около 80 тысяч советских солдат и мирных жителей. В память о жертвах построен мемориал.

Фрагмент мемориала в память о жертвах немецкого пересыльного лагеря Дулаг-184, где погибло около 80 тысяч советских военнопленных, в Вязьме
8 из 11

В годы Великой Отечественной войны фашисты организовали в Вязьме два лагеря смерти — Дулаг-184 и Дулаг-230.

По данным Минобороны, здесь были уничтожены и погибли от голода и ран около 80 тысяч советских солдат и мирных жителей. В память о жертвах построен мемориал.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© Фото : Туристский визит-центр "Смоленский терем"

В городе есть и своя гастрономическая достопримечательность — вяземские пряники. С цукатами, орехами, миндалем, по рецепту XVII века. Изделия украшали надписями "Вязьма" или просто "Вяз".

В XIX веке в городе работали восемь пряничных фабрик. Между прочим, фирменную выпечку даже поставляли ко двору английской королевы.

После Октябрьской революции производство закрыли. А сейчас пряники делают на Вяземском хлебокомбинате.

Лакомство можно купить в сувенирной лавке историко-краеведческого музея, в гастрономе № 22 или магазине "Горячий хлеб" на главной улице имени 25 Октября, сообщила гид Светлана Бычкова.

Вяземский пряник
9 из 11

В городе есть и своя гастрономическая достопримечательность — вяземские пряники. С цукатами, орехами, миндалем, по рецепту XVII века. Изделия украшали надписями "Вязьма" или просто "Вяз".

В XIX веке в городе работали восемь пряничных фабрик. Между прочим, фирменную выпечку даже поставляли ко двору английской королевы.

После Октябрьской революции производство закрыли. А сейчас пряники делают на Вяземском хлебокомбинате.

Лакомство можно купить в сувенирной лавке историко-краеведческого музея, в гастрономе № 22 или магазине "Горячий хлеб" на главной улице имени 25 Октября, сообщила гид Светлана Бычкова.

© Фото : Туристский визит-центр "Смоленский терем"
© Фото : Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области

"Кроме пряников, туристы везут из Вязьмы уникальные магниты из стёки — стекла ручной работы, подобия витражной эмали, — рассказывает Светлана. — Можно записаться на мастер-класс и изготовить сувенир своими руками".

Вяземская стёка
10 из 11

"Кроме пряников, туристы везут из Вязьмы уникальные магниты из стёки — стекла ручной работы, подобия витражной эмали, — рассказывает Светлана. — Можно записаться на мастер-класс и изготовить сувенир своими руками".

© Фото : Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области
© РИА Новости / Илья Питалев

В 35 километрах от города, в селе Хмелита расположена усадьба Грибоедовых. Ее построил дед знаменитого драматурга и дипломата, автора "Горя от ума".

На территории поместья — дом-музей, действующая Казанская церковь, а еще красивый парк с прудом.

Вид на усадьбу дворян Грибоедовых в Смоленской области
11 из 11

В 35 километрах от города, в селе Хмелита расположена усадьба Грибоедовых. Ее построил дед знаменитого драматурга и дипломата, автора "Горя от ума".

На территории поместья — дом-музей, действующая Казанская церковь, а еще красивый парк с прудом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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ТуризмГидАлександр ГрибоедовТуризмФото - ТуризмВязьмаСмоленская область
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