Найти невесту и забраться в лапоть. После карантина едем в Вязьму

Одна из главных достопримечательностей города — величавый Свято-Троицкий храм, построенный на Соборном холме в конце XVII века вместо деревянной церкви.
В 1929 году его, как и другие культовые сооружения по всей стране, закрыли, вынеся иконы и ценную утварь. Но в первый год Великой Отечественной богослужения возобновили.
Одна из главных достопримечательностей города — величавый Свято-Троицкий храм, построенный на Соборном холме в конце XVII века вместо деревянной церкви.
В 1929 году его, как и другие культовые сооружения по всей стране, закрыли, вынеся иконы и ценную утварь. Но в первый год Великой Отечественной богослужения возобновили.
Иоанно-Предтеченский монастырь основан еще раньше — в 1536 году. Правда, тогда его строения были деревянными. А сейчас — каменные, но тоже древние, XVII века.
В обитель приезжали русские цари Иван Грозный и Алексей Михайлович, патриархи Никон и Филарет.
В советские годы монастырские постройки использовали под спичечную фабрику, пивоваренный завод, мастерские общества слепых, торговые и аптечные склады.
Иоанно-Предтеченский монастырь основан еще раньше — в 1536 году. Правда, тогда его строения были деревянными. А сейчас — каменные, но тоже древние, XVII века.
В обитель приезжали русские цари Иван Грозный и Алексей Михайлович, патриархи Никон и Филарет.
В советские годы монастырские постройки использовали под спичечную фабрику, пивоваренный завод, мастерские общества слепых, торговые и аптечные склады.
Если попадете на территорию монастыря, точно не пропустите трехшатровую Одигитриевскую церковь XVII века в стиле русского узорочья. Ее особые черты — затейливые формы и богатый декор.
Местные жители любовно называют этот белоснежный храм "вяземской невестой", рассказывает гид Светлана Бычкова.
Если попадете на территорию монастыря, точно не пропустите трехшатровую Одигитриевскую церковь XVII века в стиле русского узорочья. Ее особые черты — затейливые формы и богатый декор.
Местные жители любовно называют этот белоснежный храм "вяземской невестой", рассказывает гид Светлана Бычкова.
Живописная набережная реки Вязьмы тянется через весь город.
Рядом — церковь Рождества Пресвятой Богородицы XVIII века.
Сейчас там историко-краеведческий музей. В экспозиции — археологические находки, предметы быта крестьян и купцов: мебель, самовары, монеты, медали.
Живописная набережная реки Вязьмы тянется через весь город.
Рядом — церковь Рождества Пресвятой Богородицы XVIII века.
Сейчас там историко-краеведческий музей. В экспозиции — археологические находки, предметы быта крестьян и купцов: мебель, самовары, монеты, медали.
По соседству — памятник русскому лаптю, символу дороги в частности и жизненного пути вообще.
"От лаптя до космоса, от Теркина до Гагарина, от Москвы до Парижа", — гласит установленная сбоку табличка.
Туристы любят фотографироваться, разместившись внутри скульптуры.
По соседству — памятник русскому лаптю, символу дороги в частности и жизненного пути вообще.
"От лаптя до космоса, от Теркина до Гагарина, от Москвы до Парижа", — гласит установленная сбоку табличка.
Туристы любят фотографироваться, разместившись внутри скульптуры.
Киса Воробьянинов из "12 стульев", шахматист из "Джентльменов удачи", Лелик из "Бриллиантовой руки" — любимые всеми кинороли Анатолия Папанова, уроженца Вязьмы. Земляком здесь гордятся. В 2012 году актеру установили памятник.
Киса Воробьянинов из "12 стульев", шахматист из "Джентльменов удачи", Лелик из "Бриллиантовой руки" — любимые всеми кинороли Анатолия Папанова, уроженца Вязьмы. Земляком здесь гордятся. В 2012 году актеру установили памятник.
В небольшом сквере в центре города в небо взмывает "Миг-17".
В учебном авиационном центре в окрестностях Вязьмы в 1972-1973 годах именно на таком самолете проходила летную подготовку Светлана Савицкая — первая женщина, вышедшая в открытый космос.
В небольшом сквере в центре города в небо взмывает "Миг-17".
В учебном авиационном центре в окрестностях Вязьмы в 1972-1973 годах именно на таком самолете проходила летную подготовку Светлана Савицкая — первая женщина, вышедшая в открытый космос.
В годы Великой Отечественной войны фашисты организовали в Вязьме два лагеря смерти — Дулаг-184 и Дулаг-230.
По данным Минобороны, здесь были уничтожены и погибли от голода и ран около 80 тысяч советских солдат и мирных жителей. В память о жертвах построен мемориал.
В годы Великой Отечественной войны фашисты организовали в Вязьме два лагеря смерти — Дулаг-184 и Дулаг-230.
По данным Минобороны, здесь были уничтожены и погибли от голода и ран около 80 тысяч советских солдат и мирных жителей. В память о жертвах построен мемориал.
В городе есть и своя гастрономическая достопримечательность — вяземские пряники. С цукатами, орехами, миндалем, по рецепту XVII века. Изделия украшали надписями "Вязьма" или просто "Вяз".
В XIX веке в городе работали восемь пряничных фабрик. Между прочим, фирменную выпечку даже поставляли ко двору английской королевы.
После Октябрьской революции производство закрыли. А сейчас пряники делают на Вяземском хлебокомбинате.
Лакомство можно купить в сувенирной лавке историко-краеведческого музея, в гастрономе № 22 или магазине "Горячий хлеб" на главной улице имени 25 Октября, сообщила гид Светлана Бычкова.
В городе есть и своя гастрономическая достопримечательность — вяземские пряники. С цукатами, орехами, миндалем, по рецепту XVII века. Изделия украшали надписями "Вязьма" или просто "Вяз".
В XIX веке в городе работали восемь пряничных фабрик. Между прочим, фирменную выпечку даже поставляли ко двору английской королевы.
После Октябрьской революции производство закрыли. А сейчас пряники делают на Вяземском хлебокомбинате.
Лакомство можно купить в сувенирной лавке историко-краеведческого музея, в гастрономе № 22 или магазине "Горячий хлеб" на главной улице имени 25 Октября, сообщила гид Светлана Бычкова.
"Кроме пряников, туристы везут из Вязьмы уникальные магниты из стёки — стекла ручной работы, подобия витражной эмали, — рассказывает Светлана. — Можно записаться на мастер-класс и изготовить сувенир своими руками".
"Кроме пряников, туристы везут из Вязьмы уникальные магниты из стёки — стекла ручной работы, подобия витражной эмали, — рассказывает Светлана. — Можно записаться на мастер-класс и изготовить сувенир своими руками".
В 35 километрах от города, в селе Хмелита расположена усадьба Грибоедовых. Ее построил дед знаменитого драматурга и дипломата, автора "Горя от ума".
На территории поместья — дом-музей, действующая Казанская церковь, а еще красивый парк с прудом.
В 35 километрах от города, в селе Хмелита расположена усадьба Грибоедовых. Ее построил дед знаменитого драматурга и дипломата, автора "Горя от ума".
На территории поместья — дом-музей, действующая Казанская церковь, а еще красивый парк с прудом.