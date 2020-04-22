Найти невесту и забраться в лапоть. После карантина едем в Вязьму

Иоанно-Предтеченский монастырь основан еще раньше — в 1536 году. Правда, тогда его строения были деревянными. А сейчас — каменные, но тоже древние, XVII века.

В обитель приезжали русские цари Иван Грозный и Алексей Михайлович, патриархи Никон и Филарет.

В советские годы монастырские постройки использовали под спичечную фабрику, пивоваренный завод, мастерские общества слепых, торговые и аптечные склады.