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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
2020-04-22T14:00
https://ria.ru/20200422/1570076766.html
"Заговор классиков". Карамзин. Историограф бедной Лизы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570407851_2:0:598:335_1036x0_80_0_0_33f411c59475a3036692583a609ab3b2.jpg
РИА Новости

"Заговор классиков". Карамзин. Историограф бедной Лизы

14:00 22.04.2020
6797
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Карамзин. Историограф бедной Лизы
22 апреля, 14:00
Писатель - оркестр, создатель русской истории и "Бедной Лизы", русский европеец, красавец, кумир молодежи, друг царя и просто умный человек.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"Виктор ЕрофеевПодкаст
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