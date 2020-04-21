В Приднестровье число случаев коронавируса возросло до 327

ТИРАСПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в непризнанной Приднестровской Молдавской республике возросло на 15, до 327, скончались 14 человек, сообщает во вторник оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР.
"В лабораторию Кишинева 21 апреля была направлена 91 проба пациентов, которые поступили в территориальные медучреждения с подозрением на коронавирус. Шестьдесят девять анализов дали отрицательный результат, 15 - положительный. В работе остаются семь биоматериалов", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 327 приднестровцев, 295 человек проходят лечение на территории ПМР, одна женщина находится в кишиневской больнице, 17 пациентов выздоровели, 14 человек умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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