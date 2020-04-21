Эксперт объяснил коллапс на нефтяном рынке

ЛОНДОН, 21 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Коллапс на рынке нефти, который достиг своего пика на текущей неделе, был обусловлен не только коронавирусом, но и ценовой войной в апреле и провалом сделки по сокращению добычи нефти Коллапс на рынке нефти, который достиг своего пика на текущей неделе, был обусловлен не только коронавирусом, но и ценовой войной в апреле и провалом сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК + в начале марта, считает аналитик британской консалтинговой компании Wood Mackenzie Энн-Луиз Хиттл.

"Вчера отрицательные цены на нефть WTI вызвали "землетрясение" на рынке нефти, что, несомненно, должно считаться самым бурным днем в истории контрактов WTI. Майский контракт на поставку фьючерсных контрактов полностью рухнул накануне истечения срока действия. Впервые с начала торгов фьючерсами WTI с начала 1980-х годов цена не только опустилась на отрицательную территорию, но и упала до минус 37,63 доллара за баррель", - констатируют в Wood Mackenzie.

По мнению Хиттл, коллапс стал результатом ценовой войны на рынке нефти и провала сделки ОПЕК+ в марте.

"Возвращаясь к началу марта, когда первоначальная сделка с ОПЕК + потерпела крах, цель Саудовской Аравии состояла в том, чтобы в апреле поставлять на рынок 12,3 миллиона баррелей в день против 9,7 миллиона баррелей в день в феврале. Это вызвало волну "саудовских баррелей" на рынке в апреле. Наибольшее влияние битвы ОПЕК + за долю рынка было сосредоточено в этом месяце", - отметила она.

В Wood Mackenzie ожидают, что сделка ОПЕК+ по сокращению производства, которая вступит в силу с 1 мая, поможет стабилизировать рынок. Также участникам индустрии в мае может помочь ослабление ограничений в связи с коронавирусом в некоторых странах.

"Спрос в апреле упадет на 15-18 миллионов баррелей в сутки, в то время как в мае мы увидим чуть меньшее снижение. Во второй половине года должно произойти постепенное раскручивание спроса, разрушенного COVID-19", - полагает Хиттл.