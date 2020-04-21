ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Уровень смертности от коронавируса в Уровень смертности от коронавируса в России остается одним из самых низких в мире, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в эфире "Эхо Москвы".

При этом она выразила надежду, что в течение нескольких дней можно будет наблюдать стабилизацию с распространением COVID-19 в стране.

"Конечно, эпидемия находится в России в разных фазах: в Москве – в одной фазе, потому что началась гораздо раньше, в других регионах. Так что это надо учитывать. Не можем сказать, что это одна гомогенная эпидемия. Но это ожидаемый рост", — заявила она.

Вуйнович также подчеркнула, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране растет без всплесков.

"Случаи заболевания в России пока в росте, хотелось бы, чтобы темпы роста снижались как можно быстрее. Но страна большая, большое население, но рост случаев не идет всплеском, не идет по вертикали", — отметила она.

Потенциальные очаги

По словам Вуйнович, властям следует наиболее внимательно следить за самыми "уязвимыми" местами, которые могут стать очагами заболеваний.

"Интернаты, психиатрические больницы, дома престарелых... Везде в мире мы видим, что это самые уязвимые места, и там должен быть очень высокий уровень инфекционного контроля, чтобы предупредить (заболевание. – Прим. ред.)... это люди, которые имеют сопутствующие заболевания", — добавила представитель ВОЗ

Также Вуйнович подчеркнула, что любой закрытый коллектив должен находиться под особым контролем, там необходимо проводить регулярное тестирование, а также сразу изолировать COVID-положительных пациентов.

Она добавила, что ВОЗ предоставила базовые рекомендации странам, где указывается, как можно добиться этого в тюрьмах.

Оценка мер

Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения постоянно контактирует с российскими властями и делится опытом других государств в борьбе с пандемией.

При этом она высоко оценила действия России.

"Меры, которые принимают российские власти, очень комплексные", - подчеркнула она.

Главное достижение

Представитель ВОЗ отметила, что главным достижением России является то, что страна сумела сохранить собственную систему здравоохранения. По ее словам, государства, где не хватает коек, сталкиваются с тяжелой ситуацией, когда негде лечить новых пациентов.

"Если это все заполнится, то те, кто прибывает на второй, третьей недели, остаются без лечения. И это Россия смогла предупредить, это самое главное", — заявила она.

О статистике

Вуйнович также рассказала, что в статистике смерть от COVID-19 фиксируется даже в том случае, если у умершего были сопутствующие заболевания. При этом она добавила, что эти данные требуют глубокого анализа.

"И это тоже будет возможно только после пересмотра всей статистики смертности, которая регулярно делается. Практически к концу году делается пересмотр всех эпидемиологических и клинических документов, которые есть на каждую смертность. И тогда, возможно, будет корректировка расшифровки", — отметила представитель ВОЗ.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,3 миллиона человек, из них более 160 тысяч скончались.

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 52 тысяч человек. Выздоровели 3873 пациента, 456 человек умерли.