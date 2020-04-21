Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T10:28
https://ria.ru/20200421/1570382337.html
ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308154_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e2fdd08724329d04c6aff7032499c145.jpg
РИА Новости

ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России

23:37 21.04.2020 (обновлено: 10:28 22.04.2020)
11472
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение в Центре инфекционных болезней ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" в Москве
Реанимационное отделение в Центре инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Уровень смертности от коронавируса в России остается одним из самых низких в мире, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в эфире "Эхо Москвы".
При этом она выразила надежду, что в течение нескольких дней можно будет наблюдать стабилизацию с распространением COVID-19 в стране.
Аппарат искусственной вентиляции легких Фаза-5-01 в палате реанимации и интенсивной терапии госпиталя ветеранов войн в Иркутске
21 апреля, 15:46Распространение нового коронавируса
Ученые рассказали, как коронавирус влияет на организм курильщиков
"Конечно, эпидемия находится в России в разных фазах: в Москве – в одной фазе, потому что началась гораздо раньше, в других регионах. Так что это надо учитывать. Не можем сказать, что это одна гомогенная эпидемия. Но это ожидаемый рост", — заявила она.
Вуйнович также подчеркнула, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране растет без всплесков.
"Случаи заболевания в России пока в росте, хотелось бы, чтобы темпы роста снижались как можно быстрее. Но страна большая, большое население, но рост случаев не идет всплеском, не идет по вертикали", — отметила она.

Потенциальные очаги

По словам Вуйнович, властям следует наиболее внимательно следить за самыми "уязвимыми" местами, которые могут стать очагами заболеваний.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
21 апреля, 15:22Распространение нового коронавируса
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
"Интернаты, психиатрические больницы, дома престарелых... Везде в мире мы видим, что это самые уязвимые места, и там должен быть очень высокий уровень инфекционного контроля, чтобы предупредить (заболевание. – Прим. ред.)... это люди, которые имеют сопутствующие заболевания", — добавила представитель ВОЗ.
Также Вуйнович подчеркнула, что любой закрытый коллектив должен находиться под особым контролем, там необходимо проводить регулярное тестирование, а также сразу изолировать COVID-положительных пациентов.
Она добавила, что ВОЗ предоставила базовые рекомендации странам, где указывается, как можно добиться этого в тюрьмах.

Оценка мер

Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения постоянно контактирует с российскими властями и делится опытом других государств в борьбе с пандемией.
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
21 апреля, 17:58Распространение нового коронавируса
"Стыдно вспоминать". Москвич рассказал, что спасло ему жизнь при COVID-19
При этом она высоко оценила действия России.
"Меры, которые принимают российские власти, очень комплексные", - подчеркнула она.

Главное достижение

Представитель ВОЗ отметила, что главным достижением России является то, что страна сумела сохранить собственную систему здравоохранения. По ее словам, государства, где не хватает коек, сталкиваются с тяжелой ситуацией, когда негде лечить новых пациентов.
"Если это все заполнится, то те, кто прибывает на второй, третьей недели, остаются без лечения. И это Россия смогла предупредить, это самое главное", — заявила она.

О статистике

Вуйнович также рассказала, что в статистике смерть от COVID-19 фиксируется даже в том случае, если у умершего были сопутствующие заболевания. При этом она добавила, что эти данные требуют глубокого анализа.
Сотрудница коронавирусного стационара на базе медцентра МГУ
21 апреля, 14:37Распространение нового коронавируса
Врач объяснил, как отличить коронавирус от простуды
"И это тоже будет возможно только после пересмотра всей статистики смертности, которая регулярно делается. Практически к концу году делается пересмотр всех эпидемиологических и клинических документов, которые есть на каждую смертность. И тогда, возможно, будет корректировка расшифровки", — отметила представитель ВОЗ.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,3 миллиона человек, из них более 160 тысяч скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 52 тысяч человек. Выздоровели 3873 пациента, 456 человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
15202313
Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииРоссияВОЗОбщество
Популярные комментарии
Просто не успели до конца добить русскую медицину. Хирургия и санитария в нашей стране всегда были лучшими в мире.
22 апреля, 00:10
nnop300
1100002
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Москву украсили к Дню Победы
08:13Число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло трех тысяч
08:13Цены на нефть растут на фоне ослабления карантинных мер
08:12Голикова рекомендовала наблюдать за ВИЧ-инфицированными дистанционно
08:09Голикова рекомендовала проработать поддержку сотрудников соцорганизаций
08:07Голикова поручила стимулировать работников детдомов брать детей к себе
08:06В Минобороны рассказали о планах на поставки С-400
08:04Голикова поручила мониторить доступность лекарств для лечения онкологии
08:04Голикова поручила не допустить снижения объема медпомощи из-за COVID-19
07:56В Омской области на поддержку ветеранов выделили 44 миллиона рублей
07:54В Приморье выздоровели четыре пациента с коронавирусом
07:54Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:51Посол России в США призвал к освобождению россиян из американских тюрем
07:50Генсек ООН выступил против ненавистнических высказываний на фоне пандемии
07:47Эксперты рассказали, когда возобновятся международные авиарейсы
07:46В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56 342 человек
07:45В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев COVID-19
07:44Московские волонтеры доставили пожилым людям более 20 тонн продуктов
07:43В Германии зарегистрировали 1209 новых случаев COVID-19
07:42В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 900 человек
Лента новостейМолния