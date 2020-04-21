Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия не может раздавать деньги жителям страны из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV". Россия не может раздавать деньги жителям страны из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанкав интервью, которое транслировал

В ответ на вопрос депутата Андрея Макарова о раздаче денег Греф вспомнил анекдот.

"Назовите три причины, почему следует отступить. Причина первая: у нас нет снарядов. Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов", — сказал он.

России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС . При этом правительство может потратить на помощь до десяти процентов ВВП, подчеркнул он. Как отметил Греф, унет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают. При этом правительство может потратить на помощь до десяти процентов ВВП, подчеркнул он.

Как хранить сбережения

Глава Сбербанка посоветовал россиянам хранить накопления в нескольких валютах — рубле, долларе, евро и швейцарском франке.

"Лучше создавать так называемую корзину", — заявил он.

Глава Сбербанка объяснил, что таким образом невозможно потерять средства, потому что все валюты не могут упасть одновременно.

Представителям бизнеса же банкир посоветовал научиться "жить под водой", потому что из-за пандемии коронавируса условия их существования изменятся. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, нынешнее правительство – лучшее за несколько десятилетий, добавил он.

"Им пришлось окунуться сразу после назначения в тяжелейшие испытания. Ту ситуацию с коронавирусом, которую мы имеем сегодня, во многом их заслуга… Они сделали первые очень правильные шаги… Я считаю и премьера, и его команду, одной, наверное, из самых эффективных среди тех правительств, которые мы видели за последние 20-30 лет", — сказал Греф.

Продажа акций Сбербанка

Также в интервью Греф рассказал, что, по его мнению, правительство купило акции Сбербанка с большой выгодой.

Ранее Банк России и Минфин сообщили, что правительство приобрело у регулятора 50 процентов акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей, этот пакет уже передали правительству. При этом ЦБ временно оставил у себя одну акцию для заключения акционерного соглашения, он передаст ее кабмину не позднее 6 мая.

"Здесь нужно пояснить, что на самом деле деньги прошли трансфером из ФНБ в бюджет, потому что бюджет изъял у Центрального банка полностью всю сумму за исключением 200 миллиардов, которые оставили на покрытие текущего убытка Центрального банка", — сказал Греф.