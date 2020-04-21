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2020-04-21T23:33
https://ria.ru/20200421/1570382277.html
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
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РИА Новости

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

23:33 21.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на XXIII Конгрессе Международной организации высших органов аудита INCOSAI в Москве
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на XXIII Конгрессе Международной организации высших органов аудита INCOSAI в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия не может раздавать деньги жителям страны из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
В ответ на вопрос депутата Андрея Макарова о раздаче денег Греф вспомнил анекдот.
"Назовите три причины, почему следует отступить. Причина первая: у нас нет снарядов. Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов", — сказал он.
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. При этом правительство может потратить на помощь до десяти процентов ВВП, подчеркнул он.

Как хранить сбережения

Глава Сбербанка посоветовал россиянам хранить накопления в нескольких валютах — рубле, долларе, евро и швейцарском франке.
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"Лучше создавать так называемую корзину", — заявил он.
Глава Сбербанка объяснил, что таким образом невозможно потерять средства, потому что все валюты не могут упасть одновременно.
Представителям бизнеса же банкир посоветовал научиться "жить под водой", потому что из-за пандемии коронавируса условия их существования изменятся. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, нынешнее правительство – лучшее за несколько десятилетий, добавил он.
"Им пришлось окунуться сразу после назначения в тяжелейшие испытания. Ту ситуацию с коронавирусом, которую мы имеем сегодня, во многом их заслуга… Они сделали первые очень правильные шаги… Я считаю и премьера, и его команду, одной, наверное, из самых эффективных среди тех правительств, которые мы видели за последние 20-30 лет", — сказал Греф.
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Продажа акций Сбербанка

Также в интервью Греф рассказал, что, по его мнению, правительство купило акции Сбербанка с большой выгодой.
Ранее Банк России и Минфин сообщили, что правительство приобрело у регулятора 50 процентов акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей, этот пакет уже передали правительству. При этом ЦБ временно оставил у себя одну акцию для заключения акционерного соглашения, он передаст ее кабмину не позднее 6 мая.
"Здесь нужно пояснить, что на самом деле деньги прошли трансфером из ФНБ в бюджет, потому что бюджет изъял у Центрального банка полностью всю сумму за исключением 200 миллиардов, которые оставили на покрытие текущего убытка Центрального банка", — сказал Греф.
Собеседник банкира, в свою очередь, отметил, что ЦБ в любом случае должен быть продать Сбербанк, так как регулятор не может контролировать то, что находится у него в собственности.
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Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Герман ГрефЭкономика
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Кактолько не оправдывается, так называемая - ‘элита’. Любые отговорки в ход идут, аж до смешного доходит. Как деньги с народа собирать - за рубль готовы в суд подавать, а как в обратную сторону - нет инструментов. ‘Смех’ да и только.
22 апреля, 00:31
Роман Александрович
4041211510
Ему про выплаты населению, а он анекдоты травит.
22 апреля, 00:19
Вася Пупкин
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