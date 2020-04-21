Палестинский посол обвинил США во вранье о помощи из-за COVID-19

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Посол Палестины во Франции Салман Харфи заявил РИА Новости, что посол США в Израиле Дэвид Фридман соврал о предоставлении Соединенными Штатами палестинцам специального гранта в 5 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом.
В четверг Фридман написал в Twitter, что США предоставляют Палестинской администрации 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, грант США дадут больницам и бедным семьям.
"Он врет, мы не знаем, на что они собираются потратить деньги, но точно не на палестинское здравоохранение и госпитали. Тот, кто действительно хочет пожертвовать (деньги), может напрямую обратиться к представителю палестинского народа и сказать: я хочу возобновить оказание помощи, я был неправ. Соединенные Штаты ничего не дали палестинскому народу, мы не получили ни цента", - заявил Харфи.
Он добавил, что США выделили 3,5 миллиона долларов негосударственным организациям, которые сотрудничают с Вашингтоном.
"США также не возобновили свою помощь Всемирной организации здравоохранения, они не могут делать вид, что, как сказал Фридман, они дали что-то палестинцам", - отметил посол.
Палестина отказалась от контактов с США после обнародования президентом Дональдом Трампом "сделки века" по урегулирования палестино-израильского конфликта, предусматривающей аннексию Израилем части палестинских территорий. Отношения Рамаллы и Вашингтона последовательно ухудшались после прекращения США финансовой помощи палестинцам и переноса посольства США в Израиле в Иерусалим.
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