Палестинский посол обвинил США во вранье о помощи из-за COVID-19

"Он врет, мы не знаем, на что они собираются потратить деньги, но точно не на палестинское здравоохранение и госпитали. Тот, кто действительно хочет пожертвовать (деньги), может напрямую обратиться к представителю палестинского народа и сказать: я хочу возобновить оказание помощи, я был неправ. Соединенные Штаты ничего не дали палестинскому народу, мы не получили ни цента", - заявил Харфи.