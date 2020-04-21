Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 23 человек

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Число жертв массовой стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 23, сообщила канадская полиция.
"Мы считаем, что жертв 23, включая одну жертву в возрасте 17 лет. Все остальные жертвы — взрослые, как мужчины, так и женщины", — говорится в сообщении.
Также среди погибших офицер канадской полиции, работавшая в ней 23 года.
Правоохранители ранее предупреждали о возможном росте списка погибших, поскольку некоторые люди могли оказаться в подожженных стрелявшим домах.
Канадская полиция ранее сообщала, что 51-летний Габриэл Уортман открыл вечером 18 апреля огонь по людям в городе Портапик и в некоторых других населенных пунктах. Полиция вела погоню за преступником примерно 12 часов, операция закончилась на следующий день утром близ города Галифакс. Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не был. Уортман в результате операции был ликвидирован, его мотивы пока не известны.