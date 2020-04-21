СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
По информации издания, запрет коснется выдачи большинства грин-карт и затронет десятки тысяч людей.
В свою очередь, агентство Bloomberg также сообщило, что американский лидер намерен ограничить въезд в страну по рабочим. Обладатели почти всех таких документов лишатся возможности прибыть в США как минимум на 90 дней. Предполагается, что исключение будет сделано для работников пищевой и медицинской индустрий и тех, кто "непосредственно помогает сохранить цепочку поставок".
Также обладателям рабочих виз H-1B, которые уже живут в США, нужно будет вновь доказывать, что они не занимают рабочие места американцев
Ранее Трамп объявил, что намерен приостановить иммиграцию в США из-за пандемии коронавируса.
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