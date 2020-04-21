СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт

В свою очередь, агентство Bloomberg также сообщило, что американский лидер намерен ограничить въезд в страну по рабочим. Обладатели почти всех таких документов лишатся возможности прибыть в США как минимум на 90 дней. Предполагается, что исключение будет сделано для работников пищевой и медицинской индустрий и тех, кто "непосредственно помогает сохранить цепочку поставок".