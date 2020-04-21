В Подмосковье грузовики смогут ездить ночью без цифровых пропусков

Соответствующие изменения вносятся в Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности в подпункте 4 пункта 3.

Ранее пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона сообщала, что водителям грузовых транспортных средств массой более 12 тонн в Подмосковье, которые имеют годовой или разовый пропуск на передвижение по МКАД в дневное время, цифровой пропуск не потребуется.