В Подмосковье грузовики смогут ездить ночью без цифровых пропусков

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Водители грузовых транспортных средств смогут ездить по Подмосковью с 22.00 до 6.00 без цифровых пропусков, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства.
Соответствующие изменения вносятся в Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности в подпункте 4 пункта 3.
Ранее пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона сообщала, что водителям грузовых транспортных средств массой более 12 тонн в Подмосковье, которые имеют годовой или разовый пропуск на передвижение по МКАД в дневное время, цифровой пропуск не потребуется.
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