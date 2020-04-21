В Роспотребнадзоре объяснили рост числа больных COVID-19 среди молодежи

"Невысокая доля возрастных пациентов в наших больницах — это, скорее, следствие вовремя принятых мер по ограничению контактов, которые наши пенсионеры выполняют куда более дисциплинированно, чем молодежь. В Италии с изоляцией откровенно опоздали. Итальянцы очень общительные, у них большие семьи, масса друзей. И они слишком долго раскачивались с введением карантинных мер", — добавил он.