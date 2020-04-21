Медицинский работник берет анализ для тестирования на коронавирус в Болинасе, США

Медицинский работник берет анализ для тестирования на коронавирус в Болинасе, США

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Число случаев Число случаев коронавируса в США превысило 800 тысяч, сообщил университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты.

По его данным, число случаев выросло до 810 561, умерли 43 630 человек.

Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.

США лидируют в мире как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.