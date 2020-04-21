В Подмосковье хотят снизить ежедневный прирост заболевших COVID-19 на 10%

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что число инфицированных коронавирусом на сегодняшний день растёт, но он рассчитывает на снижение ежедневного прироста новых зараженных на 10% в ближайшее время.
"Пока график (заболевших COVID-19) растёт. Дай бог, чтобы мы ушли ниже 10%, это уже будет маленькая победа", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.