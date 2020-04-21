Цена нефти WTI выросла до 10 долларов в последний день торгов

По итогам торгов на бирже NYMEX цена майских фьючерсов на WTI выросла на 124,07%, до 10,01 доллара за баррель. На предыдущей торговой сессии показатель впервые в истории стал отрицательным, рухнув по итогам торгов понедельника, на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель.