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2020-04-21T22:16
https://ria.ru/20200421/1570381223.html
Врач объяснила, зачем в Воронеже проводят исследование среди геев
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РИА Новости

Врач объяснила, зачем в Воронеже проводят исследование среди геев

22:16 21.04.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Лаборатория. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Объявление об исследовании среди гомосексуалистов в Воронеже позволит выявить серьезность распространения у них ВИЧ-инфекции и своевременно начать лечение, заявила РИА Новости заместитель главного врача по эпидемиологии Воронежского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Тамара Ситник.
Скан объявления "Оказание услуг по организации и проведению сероэпидемиологического (биоповеденческого) исследования в ключевой группе населения - мужчин, практикующих секс с мужчинами в Воронеже", появившегося 17 апреля в единой информационной системе в сфере закупок, был опубликован в соцсети "ВКонтакте" и вызвал резонанс.
"Программы по профилактике ВИЧ – международные, и они введены во все наши нормативные документы. Это группы, которые подвержены более высокому риску инфицирования, туда попадают, помимо данного исследования, лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, находящиеся под надзором, но не попавшие в тюрьму, лица без определенного места жительства, лица, предоставляющие сексуальные услуги за плату, мужчины, имеющие секс с мужчинами, и потребители наркотиков", - пояснила собеседница агентства.
По словам Ситник, в исследовании применяется методика, соответствующая как рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, так и российской системе здравоохранения.
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"Это делается по всей стране не менее раза в пять лет, при условии ухудшения ситуации - ежегодно... Привлекают людей в исследование, дают каждому, кто привлекся, три купончика, он приводит троих людей. Они проходят интервьюирование по большой развернутой анкете о поведенческих рисках. Анкеты тоже согласованы, разработаны - в методических рекомендациях они есть. Все анонимно. Дальше этим людям предлагается сдать тест по околодесневой жидкости на ВИЧ", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, если тест оказывается положительным, человеку предлагается исследование в медицинской организации.
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"Наше прошлогоднее исследование показало, что у нас скрытая эпидемия в этой группе есть, поэтому мы повторяем в этом году - убедиться, что действительно так. Раньше мы не имели выхода на эту группу, работали с потребителями наркотиков. Стабильно рост шел, шел по тому, что мы видели эти пять лет. И вдруг у нас пошли обращаться все чаще и чаще мужчины, которые заразились при вступлении в однополые контакты. Их стало больше", - добавила Ситник.
Она отметила, что исследование прошлого года показало 5% инфицирования ВИЧ.
"Выявленные в прошлом году таким образом пациенты сразу стали получать лечение", - сказала собеседница агентства, добавив, что, если в таких группах не вести исследования, то получится, что один инфицированный, не зная о своем заболевании, может заразить десять человек.
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