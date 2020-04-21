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Распространение нового коронавируса
2020-04-21T22:49
https://ria.ru/20200421/1570381075.html
В Подмосковье сожители лиц с подозрением на COVID смогут выйти в магазин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569415891_0:167:3037:1875_1036x0_80_0_0_c96c446f327a98eb95703b9a16da4b04.jpg
РИА Новости

В Подмосковье сожители лиц с подозрением на COVID смогут выйти в магазин

22:09 21.04.2020 (обновлено: 22:49 21.04.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка в медицинской маске около магазина в городе Щелково
Девушка в медицинской маске около магазина в городе Щелково
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Девушка в медицинской маске около магазина в городе Щелково. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о возможности проживающих с лицами с подозрением на COVID-19 выходить за покупками в ближайший магазин, соответствующий документ опубликован на сайте правительства области.
"С 22 апреля граждан, совместно проживающих с лицами, указанными в подпункте 5 настоящего пункта, соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), а также выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", - говорится в документе.
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Отмечается, что в таких случаях не допускается использование автомобилей, за исключением поездок в медорганизации в случае наличия цифрового пропуска.
Согласно пятому подпункту, речь идет о проживающих с гражданами с подозрением на наличие коронавируса, а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Ой, а законным супругам когда разрешат, кушать очень хочется...
21 апреля, 22:11
АСАлекей С
980002
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