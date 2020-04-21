В Подмосковье сожители лиц с подозрением на COVID смогут выйти в магазин

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о возможности проживающих с лицами с подозрением на COVID-19 выходить за покупками в ближайший магазин, соответствующий документ опубликован на сайте правительства области.
"С 22 апреля граждан, совместно проживающих с лицами, указанными в подпункте 5 настоящего пункта, соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), а также выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", - говорится в документе.
Отмечается, что в таких случаях не допускается использование автомобилей, за исключением поездок в медорганизации в случае наличия цифрового пропуска.
Согласно пятому подпункту, речь идет о проживающих с гражданами с подозрением на наличие коронавируса, а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний.
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