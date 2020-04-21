В ВОЗ оценили темпы роста заболеваемости COVID-19 в России

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число случаев заболевания коронавирусом в России пока растет, но этот рост идет "без всплеска, не по вертикали", заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.
"Случаи заболевания в России пока в росте, хотелось бы, чтобы темпы роста снижались как можно быстрее. Но страна большая, большое население, но рост случаев не идет всплеском, не идет по вертикали", - сказала Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Она отметила, что пандемия вируса "не живет сама по себе, а зависит от поведения людей". "Чем быстрее сможем остановить перенос вируса, (тем скорее - ред.) число случаев начнет снижаться", - добавила Вуйнович.
По словам представителя ВОЗ, даже если какая-либо страна достигнет пика эпидемии и после этого число случаев заболевания снизится и достигнет нуля, то все равно может возникнуть новый случай инфекции. "Системы здравоохранения стран должны быть готовы его быстро найти, остановить в очаге и не допускать нового всплеска", - заявила Вуйнович.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.