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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-21T22:00
https://ria.ru/20200421/1570380950.html
В Курской области продлят режим самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857799_0:286:3005:1976_1036x0_80_0_0_89714dd5501feb90df1eb9fb9cc941bb.jpg
РИА Новости

В Курской области продлят режим самоизоляции

22:00 21.04.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере
Сотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти Курской области планируют продлить режим полной самоизоляции на майские праздники из-за коронавируса, рассказал губернатор региона Роман Старовойт в интервью телеканалу "Россия 24".
По данным администрация региона, в Курской области 242 человека заболели COVID-19.
"Мы ежедневно в рамках работы оперативного штаба принимаем решения, оцениваем ситуацию. Это понятно. Но сейчас уровень заболеваемости, уровень готовности наших медицинских учреждений на территории региона он не позволяет все-таки сейчас снимать ограничения, в которых мы живем. Очевидно, что, скорее всего, на 99% майские праздники мы должны будем прожить в режиме полной самоизоляции", - отметил Старовойт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
4110316
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Роман СтаровойтВОЗКурская областьОбщество
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