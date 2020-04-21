В Курской области продлят режим самоизоляции

"Мы ежедневно в рамках работы оперативного штаба принимаем решения, оцениваем ситуацию. Это понятно. Но сейчас уровень заболеваемости, уровень готовности наших медицинских учреждений на территории региона он не позволяет все-таки сейчас снимать ограничения, в которых мы живем. Очевидно, что, скорее всего, на 99% майские праздники мы должны будем прожить в режиме полной самоизоляции", - отметил Старовойт.