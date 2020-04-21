В Курской области продлят режим самоизоляции

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти Курской области планируют продлить режим полной самоизоляции на майские праздники из-за коронавируса, рассказал губернатор региона Роман Старовойт в интервью телеканалу "Россия 24".
По данным администрация региона, в Курской области 242 человека заболели COVID-19.
"Мы ежедневно в рамках работы оперативного штаба принимаем решения, оцениваем ситуацию. Это понятно. Но сейчас уровень заболеваемости, уровень готовности наших медицинских учреждений на территории региона он не позволяет все-таки сейчас снимать ограничения, в которых мы живем. Очевидно, что, скорее всего, на 99% майские праздники мы должны будем прожить в режиме полной самоизоляции", - отметил Старовойт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.