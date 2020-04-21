Воробьев оценил эффект от введения пропускного режима в Подмосковье

Москвичей с ОРВИ будут штрафовать за нарушение карантина

Москвичей с ОРВИ будут штрафовать за нарушение карантина

"Мы видим эффект на железнодорожном транспорте, в автобусах, везде в Подмосковье мы видим эффект от пропускной системы, которую сопровождают сотрудники полиции", - отметил он.