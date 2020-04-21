Воробьев оценил эффект от введения пропускного режима в Подмосковье

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти видят эффект от введенного пропускного режима в области в связи с эпидемией коронавируса.
"Мы его (ужесточение режима самоизоляции) ввели. Пропускная система - весьма неприятная вещь, но необходимая. Пока она работает, она начала работать по сути со среды в новом формате, поэтому ужесточение пропускного режима налицо, и из дома выходит только тот, кому необходимо", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы видим эффект на железнодорожном транспорте, в автобусах, везде в Подмосковье мы видим эффект от пропускной системы, которую сопровождают сотрудники полиции", - отметил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.