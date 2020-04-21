Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

"Мы безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки", - сказал он.

Так, например, кабмин предоставил малому и среднему бизнесу отсрочку на полгода по обязательным налоговым платежам (кроме НДС), снизил вдвое страховые взносы для работников с заработными платами выше МРОТ, а также подготовил беспрецедентные программы кредитования. Далее правительство ввело прямую безвозмездную финансовую помощь субъектам МСП и расширило программы кредитования для среднего и крупного бизнеса. На очереди, по словам Решетникова, третий пакет мер - отраслевой.