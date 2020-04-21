Во Владикавказе арестовали 14 участников несанкционированного митинга

ПЯТИГОРСК, 21 апр - РИА Новости. Административные аресты на срок от трех до 15 суток получили 14 участников митинга во Владикавказе, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
"В Ленинском, Советском и Промышленном районных судах Владикавказа 21 апреля рассмотрено несколько дел об административных правонарушениях в отношении задержанных участников несанкционированного митинга 20 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дела рассматривались по статьям КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей" и "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшие нарушение общественного порядка".
"В зависимости от совершенного противоправного деяния наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от трёх до 15 суток. На данный момент вынесены решения по 14 делам об административных нарушениях", - сказано в сообщении.
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