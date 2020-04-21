Во Владикавказе арестовали 14 участников несанкционированного митинга

ПЯТИГОРСК, 21 апр - РИА Новости. Административные аресты на срок от трех до 15 суток получили 14 участников митинга во Административные аресты на срок от трех до 15 суток получили 14 участников митинга во Владикавказе , сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии

"В Ленинском, Советском и Промышленном районных судах Владикавказа 21 апреля рассмотрено несколько дел об административных правонарушениях в отношении задержанных участников несанкционированного митинга 20 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дела рассматривались по статьям КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей" и "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшие нарушение общественного порядка".

"В зависимости от совершенного противоправного деяния наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от трёх до 15 суток. На данный момент вынесены решения по 14 делам об административных нарушениях", - сказано в сообщении.